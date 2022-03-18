Риски дефолта по госдолгу РФ снизились после успешного платежа по евробондам

Стоимость страхования российского долга от дефолта снизилась, а цены на гособлигации выросли после осуществления Россией платежа купонного дохода по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму 117 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее агентство сообщило со ссылкои на свои источники, что JPMorgan Chase & Co обработал платежное поручение правительства РФ по евробондам.

Американская кредитная организация является банком-корреспондентом, через который российские платежи уходят в банк Citigroup, выступающий в свою очередь в качестве платежного агента по облигациям.

Эта новость вызвала оптимизм у инвесторов в отношении того, что расчеты по российским облигациям могут по-прежнему производиться в долларах.

Как стало известно Bloomberg, два держателя облигаций в Азии еще не получили платеж по состоянию на 9:00 утра по Гонконгу пятницы.

При этом агентство S&P Global Ratings предупредило, что «технические трудности» с доставкой денег инвесторам увеличивают риск дефолта — либо в этот раз, либо в будущем.

Тем не менее, действия JPMorgan привели к дальнейшему падению российских дефолтных свопов в четверг после резкого снижения на этой неделе, в то время как цены на российские гособлигации со сроком погашения в 2023 и 2043 годах выросли.