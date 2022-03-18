Россия потребовала от США раскрыть данные о лабораториях на Украине

Посольство России в Вашингтоне потребовало от властей США раскрыть информацию о военно-биологических исследованиях в украинских лабораториях. Обращение публикуется в Telegram-канале дипмиссии.

«Мы требуем, чтобы американская сторона как можно скорее раскрыла информацию о военной биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идет речь, если за всей этой работой стоит Пентагон», - заявили российские дипломаты.

Российские военные получили доказательства создания компонентов биологического оружия при непосредственном участии Пентагона в ходе спецоперации на Украине. Согласно документам, финансирование программы составило 32 миллиона долларов. Главным куратором программы была глава управления Министерства обороны США по уменьшению угроз при посольстве страны в Киеве Джоанна Уинтролл, говорится в заявлении МИД.

Задача таких действий, по мнению дипломатов, состоит в том, чтобы «обвинить Россию в применении химического оружия против населения Украины».

«Информация вызывает озабоченность, принимая во внимание, что Соединенные Штаты еще не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ», - говорится в сообщении.

6 марта министерство обороны объявило, что в Украине были обнаружены доказательства существования лабораторий, в которых разрабатывались компоненты биологического оружия. По словам российских военных, Пентагон проводил собственную биологическую программу в Украине. По данным Министерства обороны, российские военные обнаружили факты зачистки следов военной биологической программы, реализуемой в стране, в первый день военной операции.

Госдепартамент США назвал сообщения Министерства обороны дезинформацией. В то же время заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в Сенате США, которое состоялось 8 марта, подтвердила, что в Украине проводятся биологические исследования.

