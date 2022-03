Россияне не останутся голыми: российские бренды идут на смену западным

Массовый исход торгующих одеждой зарубежных компаний из России ударил по работе ТЦ. Наибольший урон был нанесен площадкам двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. По подсчетам специалистов, зарубежные фирмы одежды, обуви, аксессуаров, детских товаров в ТЦ составляли около 20-30%.

ТЦ держат паузу

В питерских и московских торговых центрах уже закрыты магазины крупной испанской компаний Inditex - Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho. Также нас покинули H&M, Adidas, Mothercare, Victoria’s Secret, Levi's, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Calvin Klein, Mango, Vans, Uniqlo и другие. Практически в полном составе ушли люксовые марки.

На данный момент многие ТЦ все еще верят в то, что иностранные компании вернутся на российские рынки. Кроме того, у некоторых из них еще действуют долгосрочные договоры аренды. А потому магазины западных брендов продолжают присутствовать на российских торговых площадках, но уже с закрытыми дверями и темными витринами.

«Официальных уведомлений о расторжении договоров с зарубежными арендодателями пока нет, есть только сообщения о временной приостановке деятельности по техническим или иным причинам. ТЦ, конечно, ждут возобновления коммерческой деятельности зарубежными ритейлерами, но одновременно ведут активную работу по привлечению других брендов, зарубежных и российских», — заявил в «Эксперту» президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

Он отметил, что отсутствие ясной позиции компаний, которые заявили об уходе, но еще выполняют условия договоров и платят за аренду, ограничивает свободу действий для переговоров с альтернативными операторами, так как непонятны сроки «замораживания».

«Есть российские и зарубежные компании, которые готовы занять освободившиеся ниши, однако этот процесс может затянуться на несколько месяцев. Нужно наладить логистику, подготовить помещения, решить юридические вопросы, в том числе с теми арендаторами, которые все же пожелают окончательно уйти с российского рынка», — добавил он.

Характерно, что «Эксперт» направил запрос 20 крупнейшим российским ТЦ, но ни один из них на момент публикации материала не ответил. Игроки предпочитают выжидать. Тем более, о своем интересе к рынку России наверняка в скором времени заявят турецкие и китайские производители.

Бренды решают проблемы

Российские бренды, также, как и торговые площадки, с введением санкций также оказались в абсолютно новой реальности. С блокировкой в России соцсети Instagram, наверное, одной из главных площадок по раскрутке российских брендов одежды, многие фирмы перешли на работу в «ВКонтакте» и Telegram. Начиная с 11 марта российские компании одежды начали распространять информацию об ассортименте на отечественных платформах.

Впрочем, некоторые наши бренды, несмотря на трудности, все же уже расширили свое присутствие и в оффлайне. Но таких компаний оказалось сравнительно немного, некоторые готовились к расширению ранее.

Например, фирма SHI-SHI заявила об открытие нового корнера в одном из универмагов Екатеринбурга. Кроме того, представители бренда отметили, что продолжают работу в прежнем режиме и готовы к новым рекламным кампаниям.

Свой тринадцатый магазин в России открыл и бренд GATE31. Тем не менее представители компании написали в соцсетях, что к открытию готовились «задолго до начала всех событий». Основатель бренда — Денис Шевченко написал в последнее время несколько писем к своим покупателям. Предприниматель отметил, что текущую ситуацию для его бренда можно охарактеризовать, скорее, как «тяжелую». Глава GATE31 заметил, что у компании были амбициозные планы по расширению бизнеса и числа товаров, но теперь члены команды озабочены другими вопросами.

«Несмотря на ситуацию для бизнеса, коллектив — это то, что необходимо сохранить в любых условиях. И я сделаю всё возможное. Сейчас мы, как и многие, столкнулись с критическим падением продаж. Никто из нас не знает, что будет завтра, и мы не были готовы к такому», — написал он на странице компании в сети «ВКонтакте».

Денис Шевченко заметил, что на данный момент его команда приняла решение не поднимать резко цены, сдерживая их на прежнем уровне. Основная проблема производства, как и у многих других российских брендов — закупка материалов. В отличии от многих других фирм, которые шьют модели в Китае и теперь переживают за логистику, GATE31 имеет локальное производство. Но это не снизило остроту вызовов.

«Сейчас мы корректируем планы производства, по–новому смотрим на имеющиеся у нас запасы материалов и ищем новые способы работы с закупкой тканями. Но всё может измениться», — добавил он.

«1 марта мы получили итальянскую ткань. Вся поставка была оплачена ещё 1 февраля, и только доставку мы оплачивали по новому курсу. Этой ткани нам хватит на 2,5 месяца пошива. Какие-то ткани мы будем покупать сейчас, и из них вещи уже будут дороже. Но это не будет особо заметно на фоне всей коллекции. Мы также не планируем переоценивать уже выпущенные модели и никогда так не делаем. Можем точечно поднять цены на модели, у которых значительно изменилась себестоимость при “перезапуске”, но сделать это только месяца через 3 после повышения себестоимости», — добавил Шевченко.

В свою очередь представители другого российского бренда — CITY STAR — объявили, что вынуждены все-таки поднять цены, так как курс доллара сказался на закупках ткани и фурнитуры. «Перед нашей компанией стоит сложнейшая задача: выжить, сохранить рабочие места. Для того чтобы оптимизировать расходы, мы ужмемся по всем фронтам, но мы не будем снижать качество изделий и не будем закупать ткань хуже качеством. Мы делали опрос в инстаграм о том, как поступить нам в этой ситуации, и многие написали, что нужно искать поставщиков ткани в России. Разумеется, мы уже заказали тестовые образцы на многих фабриках в России, но хочется донести до вас, что эти поставщики производят ткани из зарубежного сырья, и цена на ткань у них тоже в долларах», — написал представитель CITY STAR в аккаунте фирмы. Впрочем, в компании успокоили покупателей тем, что уже сократили сроки изготовления изделий, и вскоре обещали «вернуться в нормальное русло».

Подытоживая ситуацию, можно сказать, что проблемой для многих российских компаний, производящих одежду, стали нарушения логистических цепочек и колебания курсов валют, вызванные санкциями. В более выигрышном положении сейчас оказываются те, у кого выше локализация производства.

У нас тоже есть модные дизайнеры

Между тем, в Союзе русских байеров достаточно оптимистично смотрят на ситуацию с импортозамещением в области одежды. «В настоящее время мы как раз занимаемся этим вопросом, поскольку являющиеся членами нашего Союза владельцы и закупщики мультибрендовых магазинов со всей России активно ищут российские бренды в качестве импортозамещения. Мы больше года назад создали оптовую платформу отечественных дизайнеров. Сейчас в Москве работает оптовый шоурум, в который приходят баеры, и мы им предлагаем отобранных дизайнеров, которые готовы работать с оптом. Хочу отметить, что те баеры, которые раньше торговали только продукцией иностранных дизайнеров, теперь приходят и заказывают у российских. Они довольны и качеством исполнения, и стилем. Так что у нас тоже есть дизайнеры, которые вполне умеют создавать коллекции», — сообщила «Эксперту» президент Союза Елена Бугранова.

Среди востребованных российских брендов премиального сегмента она назвала Chapurin, Masterpeace, Vira Plotnikova, Rushev, My icon is me, Victoria Adrianova, Kogel, Canoe. В этот же ряд можно поставить белорусский бренд Balunova Premium и казахстанский — TaraverdianT. Все это — недооцененная пока альтернатива ретировавшимся из наших Пенатов иностранным домам высокой моды. Кстати, в столичном торговом центре «Авиапарк», кстати, есть почти целый этаж одежды, где продается качественная и недешёвая одежда российских дизайнеров — Trend island.

В эконом-сегменте эксперты рынка одежды называю перспективными в плане замещения западных бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela, Твое, Lime, 12 Storeez, You Wanna, Zolla, O’STIN, Gloria Jeans, Kanzler, Baon, ZASPORT, Bosco и прочие.

По словам Елены Буграновой, на патриотической волне предложения российских брендов будут очень актуальны. Однако текущая экономическая ситуация и в России, и в мире такова, что общего увеличения спроса прямо здесь и сейчас не стоит. «Дай Бог, что бы он сохранился на прежнем уровне», — констатировала она. При этом, по ее мнению, даже поставки западной одежды в Россию тем или иным способом в будущем будут продолжаться. Этим будут заниматься те, кто возьмет на себя определённые риски, связанные с неофициальным статусом такого бизнеса.

Очевидно, что с вопрос замещения западных брендов на рынке окончательно решится только тогда, как иностранные компании определятся со своим присутствием в России. Такой определённости хотят и торговые площадки. Пока же у российских производителей есть время для переориентации производства перед новым рывком. Вероятность того, что у них получится взять рынок, весьма высока. В конце концов многие из них пережили пандемию и локдаун, что, по заверениям самих компаний, было едва ли не более серьёзным вызовом, чем нынешний.