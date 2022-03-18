«Ростех» и Томский госуниверситет будут развивать технологии 5G

Телекоммуникационный вендор «Спектр» госкорпорации «Ростех» и Томский государственный университет (ТГУ) договорились о совместном развитии телеком-технологий. Организации будут проводить научно-технические работы в области 5G и последующих поколений мобильной связи.

Как сообщается на сайте «Ростеха», к проекту привлекут студентов вуза; в рамках сотрудничества предполагается создание в ТГУ кафедры телекоммуникационных технологий и прохождение учащимися стажировки в госкорпорации. Кроме того, на базе университета планируют открыть лаборатории для изучения и тестирования технологий связи.

По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, инновации в области телекоммуникаций сегодня являются одними из гарантов развития промышленности и бизнеса, а также науки и медицины. «Сотрудничество со "Спектром" позволит ТГУ проводить высококлассную подготовку телеком-специалистов», — подчеркнул Галажинский.

Гендиректор «Спектра» Павел Смирнов, в свою очередь, указал на то, что нехватка специалистов на рынке телекоммуникаций формирует барьеры при создании решений в области беспроводной связи. Он пояснил, что соглашение с ТГУ позволит частично покрыть потребность компании в высококвалифицированных кадрах для разработки 5G-решений. «В ближайшее время мы также планируем начать сотрудничество с рядом других ведущих вузов России», — сказал Смирнов.

Отмечается, что для студентов ТГУ будут организованы ежегодные профильные олимпиады в области радиотехники, программирования и перспективных технологий мобильной связи. Победители олимпиад получат возможность заключения контракта на целевое обучение в магистратуре.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в ближайшее время «Ростех» выведет на рынок несколько продуктов, предназначенных для региональных аэропортов малой проходимости. Как сообщили в госкорпорации, высокотехнологичное оборудование позволит создать современную инфраструктуру на базе существующей сети аэродромов без дорогостоящей реконструкции. Среди предлагаемых новинок — мобильные радиолокационные комплексы «Миасс», ключевой особенностью которых является режим адресного обмена информацией с конкретным самолётом, а также мобильный комплекс посадки самолетов «Подорожник», предназначенный для оперативной транспортировки в труднодоступные районы.

Период санкций и разрыва научных связей должен послужить стимулом для технологического импортозамещения, считают в российской научной среде. По мнению многих ее представителей, именно сейчас наступило время предельной мобилизации и решительных перемен в этой области.