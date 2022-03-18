Рубль ждет выступления Набиуллиной и переговоров США-Китай

С открытием валютных торгов на Московской бирже в пятницу, курс российской валюты ушел в район 102 руб за доллар. Но на этом импульс роста завершился, и рубль немного откатился назад. Сегодняшний день полон важными событиями, в преддверии которых крупные игроки снизили свою активность. Так, трейдеры ждут решения Банка России по ключевой ставке, намеков на дальнейшую монетарную политику со стороны главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, и результатов переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпином.

Все интриги разрешатся во второй половине дня.

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Но по-прежнему основные фундаментальные предпосылки, главным из которых является ожидание сохранения сильного платежного баланса России, играют в пользу продолжения начатой 10 марта тенденции роста рубля.

«Рубль продолжит расти до тех пор, пока не грянет новая политическая буря или финансовые власти не станут искусственно ограничивать укрепление национальной валюты. Последнее вряд ли случится ранее, чем пара доллар-рубль уйдет в район 90-95. Сейчас у Минфина и Банка России непростая дилемма: с одной стороны, бюджету нужны дополнительные доходы, для чего выгоден высокий курс доллара, с другой – нужно сбить инфляцию и потребительский ажиотаж», — рассуждает главный аналитик «Алора» Алексей Антонов.

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Стоит отметить, что на внебиржевом валютном рынке рубль стоит чуть дороже, чем на спотовых торгах Московской биржи. Это является ярким свидетельством того, что спекулянты преимущественно встали в шорт по паре доллар-рубль, то есть пытаются заработать на росте курса российской валюты.

Сегодня Банк России примет решение по ключевой ставке. Большинство экспертов считает, что регулятор не станет ее менять, продолжая наблюдать за ситуацией и за действием ранее предпринятых мер по снижению спроса на валюту.

Таким образом, рубль продолжит пользоваться среднесрочной поддержкой от высоких ставок по депозитам, которые делают менее привлекательными вложения в валютные активы.

«В середине этой недели на внебиржевом рынке доллар уже опустился ниже 100 руб. на комментариях сторон в российско-украинских переговоров, которые свидетельствуют о приближении к договоренностям, направленных на деэскалацию конфликта. По крайней мере, на краткосрочном горизонте ключевую роль в динамике рубля продолжит играть фактор геополитики. Поэтому вряд ли решение ЦБ РФ как-то повлияет на курс российской валюты. Разве что комментарии регулятора о дальнейшей монетарной политике способны скорректировать динамику рубля в среднесрочной перспективе. Традиционно более жесткие денежно кредитные условия оказывают поддержку любой валюте. Но из-за большой геополитической неопределенности другие драйверы будут слабо влиять на курс рубля, пока этот фактор не уменьшит свою актуальность», — прокомментировал ситуацию «Эксперту» Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Пока же внешний фон поддерживает рубль. На геополитических страхах вновь растет нефть, после вчерашнего роста на 9% подорожав сегодня с утра еще на 1,5%. За «бочку» нефть сейчас дают около 108 долларов.

В районе $1200 за 1 тыс куб.м. нащупали поддержку спотовые цены на газ в Европе. Пока все попытки пробить эту отметку вниз заканчиваются безрезультатно. Для «Газпрома» цена за кубометр даже в $400-500 является весьма комфортной.

Поэтому российская валюта продолжает сохранять шансы завершить неделю в районе 100 руб за доллар, несмотря на «фактор пятницы» - в нынешних непростых политических условиях многие будут стремиться переждать выходные в валюте.