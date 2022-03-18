Санкции сэкономили для российских потребителей $500 млн

Государства-участники Евразийского экономического союза в конце февраля договорились о подготовке совместных мер противодействия западным санкциям, объявленным России и Белоруссии. На их разработку было отведено всего две недели. 17 марта Совет Евразийской экономической комиссии одобрил 33 первоочередные меры по стабилизации экономической ситуации.

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Как уточнил по итогам заседания 18 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников, в этот большой пакет вошли «меры таможенного регулирования, стабилизации финансовых рынков и взаимных расчётов, а также меры системного развития союза».

Важность ускорения интеграции в рамках ЕАЭС Решетников прежде всего видит в существенных размерах внутрисоюзной торговли. 15% экспорта/импорта России приходится именно на страны ЕАЭС. Только в 2021 объем взаимной торговли по сравнению с доковидным 2019 годом вырос на 17%. Поэтому, подчёркивает глава Минэка, особенно важно сохранить единое торговое пространство союза. При этом необходимо учесть, что принятие всех решений по корректировке импортных пошлин и внешнеторговых квот и льгот уже несколько лет назад передано с национальных уровней на наднациональный — в Евразийскую экономическую комиссию.

На последнем заседании Совета комиссии как раз в первую очередь и был решен вопрос об обнулении ввозных пошлин по 458 товарным позициям. По подсчетам Минэкономразвития, общий объем импорта, поступавший в Россию по этим позициям, достиг в прошлом году $19 млрд. Расчетно, экономия потребителей от обнуления пошлин может составить до $500 млн в год. Решетников надеется, что принятые меры таможенного регулирования помогут снизить давление на внутренние цены.

Среди товаров, по которым обнулены ввозные пошлины, особо выделяется детское питание. Правда, с большинства продуктов для детей она и прежде не взималась. Но детские соки и некоторые виды фруктовых пюре (таможенный код 2009) до сих пор облагались ввозной ставкой от 10% до 14%.

В соответствии с новым пакетом мер противодействия западным санкциям, принятым ЕАЭС, вообще все виды продовольствия должны быть освобождены от таможенных пошлин.

Не менее важно и то, что в условиях всеобъемлющих запретов на поставки с Запада технологического оборудования, материалов и запчастей, в Евразийском экономическом союзе решили обнулить ставки пошлин на ввоз компонентов для машиностроительной и химической промышленности. И прежде всего, для автопрома. Конечно, европейские, японские и американские автогиганты в обозримом будущем не возобновят поставки узлов для СП, открытых в России, но китайские и, возможно, южнокорейские автокомпоненты существенно подешевеют.

На заседании комиссии была решена и важная «бюрократическая» проблема — санкции, прежде всего, закрытие неба, прервали цепочку поступления в таможенные органы стран ЕАЭС копий сертификатов, подтверждающих качество и безопасность импортной продукции. Ранее от импортеров требовалось всегда предоставлять оригиналы. Их пересылали самолётами. Теперь полёты в Россию и Белоруссию запрещены. В ответ решили оригиналы документов заменить копиями.

Сделан также прорывной шаг на пути формирования на площадке ЕАЭС рублевой зоны. До сих пор действовал следующий механизм их распределения: пошлины, которые взимала любая из стран-участниц союза, затем расщеплялись и переводились в бюджеты всех членов ЕАЭС в пропорции, установленной договором. И все эти финансовые операции проводились в иностранной валюте. Но 17 марта стороны договорились о поэтапном переходе на расчёты в национальных валютах.

Наконец, настоящий подарок получили рядовые потребители модных товаров. В евразийской комиссии договорились увеличить сразу в пять раз беспошлинный порог ввоза товаров при электронной торговле. Сейчас без уплаты импортных пошлин можно ввезти купленный товар на сумму, не превышающую 200 евро и весом не более 31 кг. За все, что превышает весовой и финансовый лимит, надо внести в бюджет 15% от таможенной стоимости.

В конце прошлого года евразийская комиссия одобрила предложение российского Минфина уменьшить с 1 июля этого года беспошлинный порог до 100 евро, а затем поэтапно снизить его до 20 евро.

Но до этого не дошло. В противном случае даже при спокойной геополитической ситуации была вероятность столкнуться с резким ростом теневого рынка и контрафакта.

Теперь же, в соотвествии с решением, принятым 17 марта, беспошлинный порог увеличится до 1000 евро. Ограничение по весу, впрочем, останется прежним. Конечно, западные интернет-магазины для российских покупателей в основном закрылись. Но остался канал китайской Alibaba Group.