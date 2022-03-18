Санкции сэкономили для российских потребителей $500 млн

Государства-участники Евразийского экономического союза в конце февраля договорились о подготовке совместных мер противодействия западным санкциям, объявленным России и Белоруссии. На их разработку было отведено всего две недели. 17 марта Совет Евразийской экономической комиссии одобрил 33 первоочередные меры по стабилизации экономической ситуации.
Как уточнил по итогам заседания 18 марта министр экономического развития РФ Максим Решетников, в этот большой пакет вошли «меры таможенного регулирования, стабилизации финансовых рынков и взаимных расчётов, а также меры системного развития союза».
Важность ускорения интеграции в рамках ЕАЭС Решетников прежде всего видит в существенных размерах внутрисоюзной торговли. 15% экспорта/импорта России приходится именно на страны ЕАЭС. Только в 2021 объем взаимной торговли по сравнению с доковидным 2019 годом вырос на 17%. Поэтому, подчёркивает глава Минэка, особенно важно сохранить единое торговое пространство союза. При этом необходимо учесть, что принятие всех решений по корректировке импортных пошлин и внешнеторговых квот и льгот уже несколько лет назад передано с национальных уровней на наднациональный — в Евразийскую экономическую комиссию.
На последнем заседании Совета комиссии как раз в первую очередь и был решен вопрос об обнулении ввозных пошлин по 458 товарным позициям. По подсчетам Минэкономразвития, общий объем импорта, поступавший в Россию по этим позициям, достиг в прошлом году $19 млрд. Расчетно, экономия потребителей от обнуления пошлин может составить до $500 млн в год. Решетников надеется, что принятые меры таможенного регулирования помогут снизить давление на внутренние цены.
Среди товаров, по которым обнулены ввозные пошлины, особо выделяется детское питание. Правда, с большинства продуктов для детей она и прежде не взималась. Но детские соки и некоторые виды фруктовых пюре (таможенный код 2009) до сих пор облагались ввозной ставкой от 10% до 14%.
В соответствии с новым пакетом мер противодействия западным санкциям, принятым ЕАЭС, вообще все виды продовольствия должны быть освобождены от таможенных пошлин.
Не менее важно и то, что в условиях всеобъемлющих запретов на поставки с Запада технологического оборудования, материалов и запчастей, в Евразийском экономическом союзе решили обнулить ставки пошлин на ввоз компонентов для машиностроительной и химической промышленности. И прежде всего, для автопрома. Конечно, европейские, японские и американские автогиганты в обозримом будущем не возобновят поставки узлов для СП, открытых в России, но китайские и, возможно, южнокорейские автокомпоненты существенно подешевеют.
На заседании комиссии была решена и важная «бюрократическая» проблема — санкции, прежде всего, закрытие неба, прервали цепочку поступления в таможенные органы стран ЕАЭС копий сертификатов, подтверждающих качество и безопасность импортной продукции. Ранее от импортеров требовалось всегда предоставлять оригиналы. Их пересылали самолётами. Теперь полёты в Россию и Белоруссию запрещены. В ответ решили оригиналы документов заменить копиями.
Сделан также прорывной шаг на пути формирования на площадке ЕАЭС рублевой зоны. До сих пор действовал следующий механизм их распределения: пошлины, которые взимала любая из стран-участниц союза, затем расщеплялись и переводились в бюджеты всех членов ЕАЭС в пропорции, установленной договором. И все эти финансовые операции проводились в иностранной валюте. Но 17 марта стороны договорились о поэтапном переходе на расчёты в национальных валютах.
Наконец, настоящий подарок получили рядовые потребители модных товаров. В евразийской комиссии договорились увеличить сразу в пять раз беспошлинный порог ввоза товаров при электронной торговле. Сейчас без уплаты импортных пошлин можно ввезти купленный товар на сумму, не превышающую 200 евро и весом не более 31 кг. За все, что превышает весовой и финансовый лимит, надо внести в бюджет 15% от таможенной стоимости.
В конце прошлого года евразийская комиссия одобрила предложение российского Минфина уменьшить с 1 июля этого года беспошлинный порог до 100 евро, а затем поэтапно снизить его до 20 евро.
Но до этого не дошло. В противном случае даже при спокойной геополитической ситуации была вероятность столкнуться с резким ростом теневого рынка и контрафакта.
Теперь же, в соотвествии с решением, принятым 17 марта, беспошлинный порог увеличится до 1000 евро. Ограничение по весу, впрочем, останется прежним. Конечно, западные интернет-магазины для российских покупателей в основном закрылись. Но остался канал китайской Alibaba Group.