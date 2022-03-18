Сбербанк вынес запрет на перевод долларов и фунтов в другие банки

Клиенты Сбербанка не смогут совершать переводы в другие банки в России и за рубежом в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, начиная с 18 марта, заявили в Сбербанке. При этом остальные валюты будут доступны, в онлайн-приложении теперь можно совершать переводы за границу только в евро.

«В связи с санкциями с 18 марта ограничена последняя из валют, доступных для перевода на счета в других банках России и за рубежом. Это означает, что осуществить перевод в другой банк в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах в Сбербанке будет невозможно», - говорится в сообщении банка на своем канале в мессенджере Telegram.

«Переводы за границу через приложение Сбербанк Онлайн остаются доступными только в евро», - добавили в банке.

В офисах клиенты Сбербанка по-прежнему могут отправлять переводы как в России, так и за рубежом в следующих валютах: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.

