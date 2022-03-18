Составлен рейтинг самых счастливых стран

Финляндия в пятый раз подряд стали лидером рейтинга самых счастливых стран мира по версии World Happiness Report.

Отчет составляется ежегодно по эгидой ООН, что, заявлению организации, помогает найти решения для устойчивого развития. При составлении рейтинга оцениваются 146 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые доклад о самых счастливых странах мира был опубликован в 2012 году.

В первую десятку самых счастливых стран мира согласно докладу 2022 года вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. Соединенные Штаты занимают 16-е место (14-е в 2021 году), Соединенное Королевство - 17-е (18-е в 2021 году), Франция - 20-е (без изменений).

Из стран бывшего СССР лучшие показатели у Литвы и Эстонии - на 34-м и 36-м месте соответственно. На 40-м месте расположился Казахстан, Латвия на 42-м, Узбекистан на 53-м. Молдова заняла 62-ую позицию, Кыргызстан на 64-м месте, Беларусь на 65-м, Туркменистан на 78-м. Россия потеряла сразу 20 позиций, оказавшись на 80-м месте. Годом ранее РФ была на 60-м месте. Далее следуют Армения (82-ое место), Таджикистан (83-е место) и Азербайджан (92-ое место). Худшие показатели среди стран постсоветского пространства у Украины (98-ое место) и Грузии (105-ое место). Самыми несчастными странами по данным ООН оказались Афганистан (последняя строчка рейтинга) и Ливан.

