В Вашингтоне растет убеждение, что Пекин поддержит Москву

18 марта должен состояться важный разговор между президентами США и КНР по телефону. Беседа между Джо Байденом и Си Цзиньпином пройдет на фоне растущих опасений в Белом доме, что Китай склоняется на сторону России в украинском кризисе, пишет Bloomberg.

Ожидается, что сегодня Байден попытается уговорить Си воздержаться от оказания Владимиру Путину какой-либо помощи. Уговоры американский лидер наверняка подкрепит угрозами в адрес Пекина, как это сделал, например, на днях его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе 6-часовой встречи в Риме с Яном Цзечи, курирующим внешнюю политику Поднебесной.

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В Вашингтоне, кстати, крайне болезненно отнеслись к тому, что Пекин поддержал заявление Министерства обороны России о разработке американскими специалистами биологического оружия в лабораториях на территории Украины, которое в США отвергают.

В Разведывательном управлении Министерства обороны США (DIA) считают, что Китай в целом поддерживает точку зрения Москвы, что конфликт вокруг Украины и его последнее обострение вызваны расширением НАТО, во главе которого стоит Америка, не обращающая внимания на национальные интересы России. С другой стороны, военная разведка США считает, что Китай скорее всего будет с осторожностью поддерживать Москву в надежде сохранить экономические связи с Европой и Америкой. Пекин сейчас ищет пути для смягчения вторичных санкций, под действие которых он попадет в случае поддержки Москвы.

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Известно, что перед встречей Салливана и Яна в Риме в администрации Байдена кипели горячие споры о том, стоит ли воспользоваться ситуацией на Украине для того, чтобы попытаться вбить клин между Пекином и Москвой.

В США признают, подчеркивает Bloomberg, что не знают истинных намерений Пекина в отношении России и конфликта вокруг Украины. Вариантов много. Пекин, например, может попытаться воспользоваться растущей экономической зависимостью России и начать скупать стратегические активы. Потенциально Пекин может оказать России финансовую поддержку и, в первую очередь, помочь российским банкам, особенно тем, что отлучены от SWIFT.

Китай, говорят в Вашингтоне, как обычно, не раскрывает своих истинных намерений. По крайней мере, после встречи в Риме между Блинкеном и Цзечи позиция Китая в отношении украинского конфликта яснее не стала.

Советники Байдена давно говорят, что в такой неясной ситуации президенту США лучше всего напрямую поговорить с китайским лидером и обменяться с ними взглядами на наиболее важные проблемы. В Вашингтоне понимают, что у Китая имеются собственные стратегические приоритеты. Например, китайское руководство во что бы то ни стало стремится сохранить стабильность в экономике накануне предстоящего в ноябре съезда КПК, на котором ожидается переизбрание Си Цзиньпина на следующий срок.

Отношения между главными экономиками планеты, Америкой и Китаем, сложные. Кризис вокруг Украины лишний раз подчеркнул недоверие, с которым они относятся друг к другу. Основываясь на поддержке Пекином утверждений о разработке американцами биологического оружия на территории Украины и на туманных разведданных о том, что Пекин якобы может оказать Москве помощь, в Белом доме сейчас, пишет Bloomberg, склоняются к тому, что Китай займет сторону России в украинском кризисе. В администрации Байдена, похоже, берет верх группа Джейка Салливана, считающегося главным ястребом среди американской верхушки и настаивающего на том, чтобы Вашингтон ужесточил свою позицию по отношению к КНР.

Похоже, группа Салливана в Совете национальной безопасности взяла верх над группой дипломатов в Госдепе, считавших, что осторожные высказывания высокопоставленных китайских чиновников указывают на то, что в Пекине с тревогой следят за военной операцией на Украине и вряд ли окажут Москве серьезную помощь.

Возможно, отсутствию ясности в позиции Поднебесной способствовал дефицит информации, потому что встреч на высоком уровне между представителями КНР и США в последнее время было крайне мало. Можно вспомнить разве что встречу в Анкоридже, Аляска, год назад, в марте 2021 г., закончившуюся перепалкой между участниками. Байден и Си провели четырехчасовую встречу в видеоформате в ноябре прошлого года, на которой стороны обменялись взглядами по широкому кругу вопросов и которая не дала никаких осязаемых результатов.