Территория аэропорта Мариуполя полностью перешла под контроль ДНР

Аэропорт Мариуполя и прилегающая к нему территория полностью перешли под контроль сил Донецкой народной республики (ДНР).

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. По его словам, в центральной части города сейчас продолжаются ожесточённые бои, слышны звуки выстрелов, взрывов и артиллерийских залпов. Главные дороги, которые ведут в центр Мариуполя, перекрыты баррикадами.

Напомним, аэропорт Мариуполя печально известен тюрьмой и специальными камерами, где украинские националисты и сотрудники СБУ пытали людей.

Ранее «Эксперт» сообщал, что российская армия выполнит основные задачи спецоперации на Украине уже в самое ближайшее время.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, несмотря на определенные трудности, мощнейшее экономическое давление и развернутую информационную войну против России, задачи спецоперации к концу марта будут выполнены.

При этом эксперт уверен, что в нынешней ситуации власти Украины будут умышленно затягивать переговорный процесс с Россией в расчёте на закрытие неба над Украиной.

Самым главным, как считает Дандыкин, остаётся вопрос с южным флангом, где в Мариуполе сосредоточен неонацистский полк «Азова», численность которого около 15 тыс. человек.

«Но судьба этого гарнизона решится уже в ближайшие дни. Там успешно действуют Росгвардия, чеченские ребята. Ситуация начнёт развиваться более быстрыми темпами, когда в этом городе закончатся события. Нацбатам отрезаны все коммуникации, есть проблемы с ГСМ и боезапасами», — пояснил он.

Эксперт полагает, что украинских военных под Донецком удастся взять в котел, окружив со всех сторон. И тогда, по его мнению, у нацбатов будет лишь один вариант — сдаваться.

