Торги облигациями федерального займа РФ возобновятся 21 марта

Банк России принял решение 21 марта возобновить торги в секции фондового рынка Московской биржи облигациями федерального займа РФ. ЦБ будет скупать рублевый госдолг в объемах, необходимых «для предотвращения рисков для финансовой стабильности». После стабилизации ситуации этот портфель облигаций планируется полностью продать, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Покупки будут осуществляться в течение времени, которое потребуется для завершения подстройки цен финансовых инструментов к новым условиям. Для нейтрализации влияния этих покупок на денежно-кредитную политику Банк России намерен впоследствии реализовать приобретенный в результате этих операций портфель ценных бумаг», — говорится в пояснении регулятора.

О возобновлении торгов другими инструментами в секции фондового рынка Мосбиржи в ЦБ пообещали объявить позднее.

Ранее «Эксперт» писал, что 24 февраля падение российского фондового рынка оказалось самым сильным за всю его историю: индексы Московской биржи и РТС упали на 45-50%. В этот день президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе. Западные страны ответили введением масштабных санкций против Москвы. В частности, Евросоюз объявил об отключении некоторых российских банков от системы SWIFT, а в ночь на 27 февраля было принято решение заморозить активы Центробанка. С 28 февраля регулятор временно запретил брокерам продавать ценные бумаги по указанию нерезидентов.