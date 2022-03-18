ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых

Совет директоров Банка России 18 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. На фоне изменившихся внешних условий резкое повышение ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен, сообщается на сайте ЦБ.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отметил ужесточение условий банковского кредитования и допустил «существенное ослабление кредитной активности» в ближайшее время. Помочь стабилизировать ситуацию на финансовом рынке должны регуляторные послабления и правительственные программы льготного кредитования, полагает регулятор.

По оценкам Банка России, в ближайшие кварталы произойдет снижение ВВП. Предприятия во многих отраслях уже испытывают затруднения в производстве и логистике на фоне торговых и финансовых ограничений. Резко возросшая неопределенность негативно влияет на настроения и ожидания населения и бизнеса. Проинфляционные риски существенно возросли и преобладают на всем прогнозном горизонте, констатировали в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 29 апреля.

Ранее «Эксперт» писал, что 28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. По заявлению регулятора, повышение ключевой ставки должно помочь сохранить финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания. Регулятор заверил, что благодаря повышению ключевой ставки удастся «обеспечить повышение ставок по депозитам до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков».