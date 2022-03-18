Турция может стать главным энергетическим партнером России

В ходе дискуссия, проведенной на днях Российским советом по международным делам (РСМД), была затронута крайне актуальная и важная для России в нынешних реалиях тема — ситуация на энергетическом рынке. Важное место в докладах экспертов было отведено российско-турецкому сотрудничеству.

Кандидат технических наук, заместитель директора Центра устойчивого развития ИЭиРИО НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИНЭИ РАН Владимир Лихачев отметил, что Турция давно стремится стать важнейшим центром торговли энергоносителями между Центральной Азией, Ближним Востоком, Европой и другими рынками. Также страна демонстрирует наиболее быстрорастущий спрос на энергию среди стран ОЭСР за последние два десятилетия.

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Сейчас Турция, отказавшись присоединяться к западным санкциям против России, встала в ряд стран, которые продолжают выступать за поставки российских энергоресурсов. И это может стать большим плюсом для РФ. Однако пока наша страна находится в довольно непривычном для нее положении, заметил Владимир Лихачев.

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«Мы и до этого жили после 2014 года при санкциях, но они были достаточно гуманные. Российскую энергетику никто никогда не трогал. Но с конца февраля мы прибываем в новой реальности. Нынешние санкции охватывают практически все отрасли энергетики, даже “неприкасаемые” нефть и газ. Исключение составляет только атомная энергетика, которую в последний момент оставили в покое. Некоторые западные компании вне зависимости от санкций, начали сворачивать бизнес в России. Это может быть страшно, но есть нюансы. И они заключаются в том, что для РФ есть страны, которые могут эту часть бизнеса заменить. Кроме того, среди мощного фронта есть компании, которые вообще не обращают на внимание на санкции — это сервисные компании. Именно они дают развивать российские нефть и газ», — констатировал эксперт.

Владимир Лихачев подчеркнул: при условии, если Европа начнет переходить на СПГ и другие энергоносители, альтернативные российским, РФ придется сокращать добычу той же нефти ранее намеченного срока. Российские компании уже вынуждены работать в системе ограничений, связанной в том числе и банковскими операциями. Но тем не менее пока у Москвы остаются возможности сохранить, а по некоторых типа и укрепить энергетическое сотрудничество. В частности — благодаря дальнейшему взаимодействию с Турцией.

«Действительно, Турция может стать некоторым хабом, через которые будут завозиться разные товары, которые запрещены или полузапрещены сейчас для России. Любые страны, которые не вводят санкции против РФ, могут сейчас от этого выиграть. Поставка в эти государства не запрещена, а значит нет логистических рисков, нет рисков отсутствия страхования. Турция и Россия могут договориться об особых каналах доставки. Конечно, Анкара заинтересована в том, чтобы заменить где-то прежних поставщиков, а где-то стать каналом для поставок в РФ, в том числе и в плане энергетики. Пока не совсем ясно, что конкретно запрещено для ввоза в РФ. Упоминалась продукция для модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Со временем это будет понятно, что именно. Что-то Турция может заменить, а что-то — провести через себя», — заявил «Эксперту» ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В поисках энергетического баланса

На данный момент, подчеркнул Владимир Лихачев, энергетический баланс Турции характеризуется большой долей ископаемого топлива. Нефть остается крупнейшим источником энергии в общем конечном потреблении в стране. Россия является одним из крупнейших поставщиков сырой нефти для Анкары, важную роль играет и экспорт нефтепродуктов. Тем не менее, считает эксперт, сильного увеличения поставок России вряд ли удастся добиться.

«С нефтью все вполне нормально, идут стабильные поставки, хотя Турция имеет альтернативу и в виде Азербайджана, с которым у них особые отношения. При этом, даже несмотря на то, что в Турции наблюдаются сложности с моторными топливами, она планирует дальнейшую диверсификацию поставок. И вряд ли будет допускать того, чтобы у нее был только один поставщик», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, с учетом «зеленой повестки», а также быстрого роста общего потребления и спроса на нефтепродукты в транспортной среде, Турция будет искать альтернативу, переводя транспорт на газ, электроэнергию, а в будущем — на водород.

Несколько иного мнения придерживается Игорь Юшков. «По нефти у стран может быть широкий спектр сотрудничества. Турция покупает российскую нефть, и продолжит, но теперь может это делать со скидкой. Сейчас для России важно продемонстрировать, что брать ее нефть можно, санкций не будет, трейдеры боятся из-за сложностей финансовых операций. Иногда скидка от РФ доходит до 30% за баррель. А при текущей стоимости нефти — это очень выгодное предложение. Вполне возможно, что Турция также начнет закупать больше российской нефти, но неизвестно, как долго это продлится. Может быть Турция будет готова углубить сотрудничество и выступать перепродавцом. А у Анкары нефть будут брать спокойно, потому что не будет санкционных рисков», — подчеркнул он.

Что касается газа, то здесь у России в Турции остаются выгодные позиции. Однако они будут ограничены теми проектами, которые уже реализовал «Газпром», считает Владимир Лихачев.

«Вряд ли следующие очереди «Турецкого потока» будут реализованы. Но полностью обеспечить Турцию у России возможность есть. Кроме того, у Турции есть азербайджанский, иранский газ. И здесь идет вопрос о том, как мы конкурируем с ними по цене. Недавно Турция договорилась с Израилем и с группой средиземноморских стран по прокладке газопровода через ее территорию в Европу. То есть Турция реально становится неким хабом», — заметил Лихачев

«Я не вижу перспектив новых проектов России в Турции в газовой сфере. Только продление или развитие предыдущих. Но и так достаточно», — добавил он, комментируя ситуацию «Эксперту».

Согласен с его мнением и Игорь Юшков. Эксперт напомнил, что Россия — главный поставщик газа для Турции, а контракты между странами уже довольно выгодные. Большинство из них привязано к стоимости нефти, что делает их наиболее оптимальными по стоимости при текущей мировой ситуации. «Брать еще больше топлива, скорее всего, Турция не будет, она не хочет складывать все яйца в одну корзину. Это значит, что каких-то новых долгосрочных контрактов на поставку газа ожидать не стоит. Потому что Турция может маневрировать и в рамках уже существующих», — подчеркнул он.

Российско-турецкий атом

Самые многообещающие перспективы между странами могут быть в сфере атомной энергетики, уверен Лихачев, но только при условии решения финансовых проблем и финансового сопровождения. Известно, что строительство масштабного, и столь ожидаемого в Турции проекта — АЭС «Аккую» — взял на себя именно «Росатом». Кроме «Аккую», Турция рассматривает еще два проекта возведения атомных станций.

Один из них — Синопская АЭС. После прекращения сотрудничества по проекту с Японией, главным кандидатом на участие в строительстве данного объекта вновь стала прекрасно зарекомендовавшая себя российская госкорпорация.

«Турция собирается наращивать атомную энергетику. Лучшим партнером оказалась Россия. “Росатом” делает потрясающие вещи, продавая проекты полным пакетом. Это дорого, это долго, но это качественно», — отметил Владимир Лихачев.

Атомная энергетика действительно будет идти и далее своим чередом, подтверждает Игорь Юшков. Однако России стоит грамотно подойти к планированию новых атомных станций на территории Турции. «В случае строительства АЭС, поставки газа сократятся. И нужно понимать, на чем мы больше заработаем. Ведь существует межтопливная конкуренция — и тут начнется выбор между «Росатомом» и «Газпромом», — добавил он.

В целом, уверен Владимир Лихачев, Турция может стать крайне выгодным партнером для России в условии санкций. Причем, несмотря на все трудности, с Анкарой будет реальнее договориться, чем с другими возможными союзниками. «В лице Турции мы имеем надежного, очень своенравного, но надежного партнера. Китай, например, еще более своенравный партнер. Так что работать есть с чем», — заключил эксперт.

