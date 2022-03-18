В Azur air заявили, что будут ремонтировать самолеты Boeing самостоятельно

Авиакомпания Azur air намерена самостоятельно ремонтировать свои самолеты Boeing.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Azur air будет самостоятельно выполнять техобслуживание зарегистрированных в России самолетов Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767 и Boeing 777», — говорится в сообщении.

Перевозчик уже получил разрешение Росавиации на периодическое техническое обслуживание перечисленных лайнеров.

Отмечается, что на своей техбазе в аэропорту Внуково авиакомпания сможет проводить как оперативный ремонт, так и более тяжелые его формы: A-Check и С-check (первый производится раз в месяц, второй — раз в полтора-два года).

«Возможности технического центра Azur air позволяют проводить и другие сложные работы: модификацию воздушных судов, замену двигателей и стоек шасси, а также ремонт интерьеров. При этом Azur air продолжает развитие своего технического центра, чтобы обеспечить полную безопасность полетов собственного флота и предлагать услуги технического обслуживания другим участникам отрасли», — подчеркивают в авиакомпании.

Ранее Azur air запустила прямые рейсы из Москвы в Стамбул. Программа полетов стартовала 13 марта и будет действовать до конца зимнего расписания. Сейчас рассматривается возможность выполнения рейсов по этому маршруту и в летнем сезоне.

Накануне, 17 марта, «Эксперт» сообщал, что Росавиация расширила сертификат провайдеру технического обслуживания и ремонта воздушных судов «А-Техник» группы «Аэрофлот» для выполнения самостоятельного ремонта самолетов западного производства с российской регистрацией, в частности, Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320Family и Airbus A350.

Президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ. Согласно документу, теперь российские перевозчики смогут зарегистрировать права на иностранные воздушные суда, находящиеся у них в лизинге. Соответственно, сертификаты летной годности на эти самолеты теперь также будут выдаваться российскими структурами. Список выполняющих данную работу лабораторий и центров в кратчайшие сроки должен быть составлен в соответствии с требованиями, которые определит Минтранс РФ. При этом срок сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности переносится с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года, что снимет с авиакомпаний дополнительную финансовую нагрузку и позволит перераспределить средства.