В Госдуме решили подсластить жизнь россиян

Проект закона уже находится в базе нижней палаты парламента. В случае его принятия, госмонополия в сахарной отрасли начнет действовать в РФ уже с 1 июня 2022 года, сообщил один из его авторов депутат Ярослав Нилов

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Такое резкое изменение правил игры на сахарном рынке в данный момент просто необходимо, уверен член фракции ЛДПР. По его словам, по всей стране сахар исчезает с магазинных полок, «ценники взрывают разум», тогда как «на складах мешков с сахаром буквально битком».

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«Для наведения порядка и устранения вакханалии в реализации одного из наиболее социальных продуктов внесли с депутатами и сенаторами от нашей партии законопроект, закрепляющий за государством монополию на производство и оборот сахара», — пояснил в своем Telegram-канале парламентарий.

Под оборотом сахара понимается его экспорт, импорт, поставки, закупка, оптовая и розничная торговля. Как полагают авторы законопроекта, производство и оборот сахара должны осуществлять только организации, с которыми государство в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти заключило договор на производство и оборот сахара в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

Организация, с которой государство намерено заключить договор, должна иметь соответствующую лицензию на производство продукции. На основании заключенного договора в полномочия государства входит определение порядка производства и оборота продукции, необходимого объема производства продукции, закупочных и отпускных цен на продукцию, пояснили авторы идеи.

Государство, в частности, получит право устанавливать стандарты и квоты в области производства и оборота сахара, вводить лицензионный порядок его производства, устанавливать разрешительный порядок на импорт, экспорт и закупку, также проводить единую политики в области формирования цен.

«Государство не владеет предприятиями и не несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Доход от монополии государство получает от разницы между закупочной и розничной ценой продукции, то есть — чистую прибыль. Преимуществом предлагаемого механизма является то, что для установления государственной монополии не потребуется существенных бюджетных затрат на покупку предприятий. Кроме того, организации, занятые производством продукции, продолжат свою деятельность», —говорится в пояснительной записке к документу.

Принятие настоящего Федерального закона позволит упорядочить процесс использования сахара при производстве продукции, устранить негативные последствия потребления сахара, изготовленного из некачественного сырья и, самое главное, обеспечить наполнение государственного бюджета быстрыми и гарантированными доходами, что, в свою очередь, сократит зависимость РФ от нефтегазовых доходов, заключают авторы законопроекта.

Любая структура стремится к доминированию, клонстатировал в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Поэтому желание навести порядок в торговле сахаром через организацию государственной монополии вполне понятно. Однако оно не является самым эффективным решением. Возможности получать сахар в России ограничиваются урожаем сахарной свеклы. Периодический дефицит приходится восполнять за счёт поставок из стран, где получают сырьё из сахарного тростника.

Соответственно, для решения проблемы требуется не организация административного управления отраслью, а улучшение условий работы производителей с одновременным снижением влияния посреднических организаций. Далеко не секрет, полагает Андрей Кочетков, что производители первичного сырья получают существенно меньшую долю от стоимости своей продукции, а вот далее идут наценки переработчиков и оптовиков. Так что увеличение производства сахара возможно через улучшение условий для производителей первичного сырья, которое увеличит предложение и сделает почти невозможным спекуляции с ценами.



Госмонополия на производство и оборот сахара может привести к последствиям негативным и даже прямо противоположным задуманным, заявил «Эксперту» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Государству нет никакой необходимости забирать под себя этот рынок. Россия занимает 7 место в мире по производству сахара, его объёмы достаточны не только для любого разумного внутреннего потребления, но и для обширного экспорта.

Сахар — типичный розничный продукт с необходимостью продаж в огромном количестве точек повсеместно, пояснил аналитик. Монополизировать, административно диктовать условия его оборота — путь к дефициту, злоупотреблениям, «чёрному рынку». Наоборот, при существующей ситуации ажиотажного спроса нужно стимулировать не монополию, а более широкую свободу производства, поставок, транспортировки и торговли данным продуктом, воздействовать на рынок преимущественно экономическими, а не административными мерами. Стоит эффективно применять существующие рыночные антимонопольные механизмы, а не создавать новую монополию.

Предлагаемый же порядок — не разрешительный, а разрушительный, уверен Марк Гойхман. Дополнительное лицензирование сахарозаводов бессмысленно, избыточно, они и без того работают по существующим правовым и техническим нормам. Предусматриваемое законопроектом «заключение договоров с организациями на производство и оборот сахара» - нонсенс.

«Государство обязует магазины заключать с ним договора для продажи рафинада? Всё это — колоссальное ограничение оперативности, логистики поставок, большой простор для коррупции, увода рынка в «тень», дополнительных расходов на проверяющих, разрешающих, контролирующих», — считает Марк Гойхман.

В результате в производственном и торговом звеньях возникнут дополнительные издержки, себестоимость станет подниматься, будет дополнительное давление на розничные цены. Во многих случаях выпуск и продажа станут нерентабельными, что сократит стимулы и производство в будущем. Данная практика способна нанести серьёзный удар рынку, снизить поставки, создать нехватку товара, повысить цены, подытожил аналитик.