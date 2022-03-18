В Крыму может появиться новый курортный город

Крым нуждается в строительстве нового курортного города, который мог бы стать одной из его визитных карточек, считает депутат парламента полуострова, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк.

Накануне о планах по строительству нового города заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Предположительно населенный пункт будет построен на 50 тысяч жителей на западном побережье Крыма. Относительно окончательной географической точки размещения будут представлены предложения в правительство России до 1 апреля. Рассматриваются два варианта на западном побережье Крыма - в Сакском и Симферопольском районах.

«Нет никаких сомнений в том, что Крым остро нуждается в новых курортах. Наши прекрасные санатории южного побережья были построены по большей части в советское время, и туристический поток на полуостров растет с каждым годом, и это еще не предел. Новый комфортабельный современный курортный город в Крыму», - рассказал Черняк агентству РИА «Новости». Он выразил уверенность, что новый город станет востребованным курортным направлением.

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