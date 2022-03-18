«В плен никого не берём»: в Минобороны ЛНР рассказали о спецоперации в Донбассе

Все украинские военные, которые добровольно сложили оружие, вернутся живыми и здоровыми к своим семьям.

Об этом в интервью телеканалу «360» заявил представитель Минобороны Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Мы вообще никого в плен не берём, – подчеркнул он. – У нас есть лица, которые добровольно сложили оружие, но они не являются военнопленными».

Как пояснил Марочко, глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал, что всех сложивших оружие абсолютно живыми и здоровыми вернут в семьи. При этом он предупредил, что те, кто не сложил оружие будут ликвидированы.

Кроме того, представитель военного ведомства отметил, что боевой дух военнослужащих республики находится на высоком уровне и в дополнительной поддержке не нуждается.

«Люди долгие 8 лет ждали именно этого момента – освобождения своих территорий. Поэтому сейчас они освобождают свои дома. И впервые за эти 8 лет они могут пообщаться с родственниками, посетить могилы предков. И здесь не нужно никакого поддержания морального духа», — сказал Марочко.

Он также уточнил, что республиканские силы «абсолютно никуда не наступают», а освобождают свою землю.

«Это украинские каратели, которые пришли к нам из Львова, Луцка, Закарпатья, которые вообще не должны были здесь находиться, вот они как раз и являются оккупантами и захватчиками», – резюмировал представитель Минобороны ЛНР.

Ранее «Эксперт» сообщал https://expert.ru/2022/03/18/minoborony-soobschayet-ob-osvobozhdenii-90-territorii-lnr/, что более 90% территории Луганской области были освобождены при поддержке российских военных.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его данным, военные подразделения ЛНР продолжают уничтожать «разрозненные группы националистов на южной окраине освобожденного населенного пункта Рубежное».

Генерал также отметил, что вооруженные силы РФ продолжают развивать успешное наступление на северном направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Так, за сутки части РФ продвинулись на 16 км. В течение дня были взяты под контроль населённые пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка.