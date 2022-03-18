В России заработал новый платежный сервис GazpromPay

Газпромбанк запустил платежный сервис GazpromPay, позволяющий совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Это первый в России платежный кошелек, в котором клиенты могут не только привязать свои существующие банковские карты, но и моментально выпустить и пополнить виртуальную карту, чтобы совершить покупку в интернет-магазинах с выгодным кешбэком. Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что сервис не требует скачивания отдельного приложения. На странице оплаты покупок в интернет-магазине достаточно выбрать оплату через GazpromPay, после чего пройти простую регистрацию и привязать карту любого банка. При последующих покупках через GazpromPay потребуется лишь подтвердить операцию.

В кредитной организации сообщили, что кошелек GazpromPay уже работает на сайтах некоторых интернет-магазинов, которые являеются партнерами Газпромбанка. Кроме того, через сервис можно оплатить билеты в Третьяковскую галерею. В целом же сервис будет доступен с 22 марта на любых смартфонах и устройствах.

«В ближайших планах команды сервиса и Газпромбанка — существенное расширение списка партнеров интернет-магазинов, а также расширение функционала сервиса под потребности клиентов и партнеров, учитывая закономерно возросший спрос на надежные и стабильные российские кошельковые сервисы», — сообщает пресс-служба банка.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Банк России включил Сбербанк в реестр операторов информационных систем, разрешив таким образом заниматься выпуском цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из материалов регулятора. В этот же день в реестр было включено и ООО «Лайтхаус». Как пояснил регулятор, согласование правил и внесение в реестр позволяют компаниям обеспечивать клиентам возможность выпуска ЦФА на своей платформе и получения новых видов продуктов в токенизированной форме. Организации также могут самостоятельно осуществлять операции обмена внутри своей платформы.