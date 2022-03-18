Во Франции заявили, что Европа не в состоянии победить Россию

Европа не в состоянии победить Россию, заявил французский военный эксперт Пьер Сервен в интервью Der Spiegel.

«В Европе ни одна страна не сможет победить Россию в прямом вооруженном столкновении. Европейцы подвергли себя военной кастрации, годами надеясь только на НАТО, то есть на Соединенные Штаты», - пояснил он.

Эксперт привел в пример Францию, имеющей самую большую армию в Европейском Союзе, укомплектованную «от джипа до атомной подводной лодки».

Однако, по его словам, даже такая хорошо подготовленная страна не смогла бы победить в таком конфликте, как украинский, считает Сервен.

«Перед лицом своей армии Франция обладает, так сказать, крупнокалиберной винтовкой. Только в этой винтовке, фигурально выражаясь, всего один патрон. У нас есть все, но в недостаточных количествах», - отметил эксперт.

Кроме того, он убежден, что неготовность Европы к военным столкновениям характеризует и нежелание общества вести какую-либо войну.

