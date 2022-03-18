Военный эксперт назвал причину провала попытки США создать образ «токсичной» России

Долгое время в Вашингтоне пытались навесить ареол токсичной страны на Россию. Но на самом деле единственным официальным обладателем химического оружия на планете являются США.

Об этом в интервью телеканалу «360» заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, наша страна официально избавилась от всех запасов химического оружия, а вот США этого так и не сделали.

Как напомнил эксперт, американские власти сослались при этом на нехватку ресурсов. Однако Вашингтон длительное время вёл пиар-кампанию, которая началась с отравления Скрипалей, потом продолжилась с Навальным.

«США такими нехитрыми методами пытались создать образа токсичной России в мировом коллективном сознании. Но надо понимать, что на планете только одно государство, которое официально обладает химическим оружием — это США», – подчеркнул Михайлов.

Он также напомнил, что есть ещё одно государство, которое, как и США официально не присоединяется к биологической конвенции — и это Украина.

«В этой связи мы можем сделать логические выводы, кто у нас на самом деле токсичное государство на планете, кто занимается, с одной стороны, организацией информационных провокаций, а, с другой стороны, созданием образцов химического и биологического оружия», — указал военный эксперт.

Михайлов также добавил, что США не только обладают химическим оружием и биологическими разработками, но также курируют и финансируют их. Так, американскими властями было выделено сотрудникам биолабораторий на территории Украины более 30 млн долл.

Ранее «Эксперт» сообщал, что МИД РФ предупредил об опасности биолабораторий на Украине. По словам директора Второго департамента стран СНГ внешнеполитического ведомства России Алексея Полищука, они представляют опасность не только для нашей страны, но и для всей Европы.

«Российская спецоперация на Украине направлена, помимо прочего, на то, чтобы остановить эту угрозу», – подчеркнул он.

