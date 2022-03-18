Военные РФ доставили сто тонн гумпомощи в Харьковскую область

Российские военные доставили около ста тонн гуманитарной помощи жителям населенных пунктов Чугуевского района Харьковской области, сообщает Минобороны России.

"В освобожденные населенные пункты Чугуевского района Харьковской области доставлена очередная гуманитарная помощь из России для местных жителей", - отмечается в сообщении ведомства.

Партию общим весом около 100 тонн сопровождала военная дорожная полиции через пограничный пункт пропуска в Белгородской области. Мирному населению раздадут продуктовые наборы, детское питание, медикаменты для медицинских учреждений.

Также продукты и товары первой необходимости переданы детским домам и нуждающимся жителям.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал его целью "защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".