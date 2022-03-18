Япония ввела дополнительные санкции против РФ

Япония вводит санкции в отношении 15 человек и 9 организаций из России, сообщает ТАСС. В новый список вошли правительственные чиновники и предприятия военно-промышленного комплекса. Соответствующее заявление было сделано МИД страны.

Активы физических лиц и организаций, вошедших в список, в Японии будут заморожены.

В санкционный список вошли официальный представитель МИД России Мария Захарова, заместители министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, генеральный директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игорь Костюков, генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, бывшая жена Игоря Сечина Марина Сечина, член Совета Федерации, бизнесмен Сулейман Керимов, депутат Государственной Думы Андрей Скоч.

В список организаций, в отношении которых введены санкции, входят: "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", "Роснефть Аэро", НПО "Высокоточные комплексы", ПАО "Курганмашзавод", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, ОАО НПК "Уралвагонзавод", судостроительное предприятие "Зеленодольский завод имени А.М. Горького".

16 марта Россия была исключена из торгового режима наибольшего благоприятствования. Об этом объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Решение было принято в соответствии с аналогичной позицией стран "семерки" и 14 стран-членов ВТО.