Фармаколог прояснил ситуацию с импортными лекарствами

Иностранные препараты из продажи не исчезнут — таких предпосылок в настоящее время нет и, скорее всего, они не возникнут, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Перебои в поставках, которые сейчас наблюдаются, вызваны ажиотажным спросом и когда он утихнет, ситуация наладится. Об этом специалист рассказал агентству «Прайм».

«Если раньше в аптеку приходило условно пять человек в день за инсулином, а теперь 50-100, понятно, что товаропроводящая цепочка к таким объемам не готова. Ясно и то, что отдельные люди, которые за этим товаром обращаются, могут столкнуться с тем, что его просто не будет в конкретный момент времени», — пояснил Беспалов.

Он отметил, что и дистрибьюторы, и аптеки на эту ситуацию реагируют, однако производители не всегда могут быстро кратно нарастить объемы отгрузок, кроме того «одномоментный слив всего объема товара повышает риск дефицита в будущем». Эксперт прогнозирует, что в ближайшие две-три недели ажиотаж стихнет и система обеспечения заработает в более ритмичном варианте. Такой же спокойной, как в докризисные времена, ситуация уже не будет, но поставки, скорее всего, нормализуются, заверил он.

Фармаколог отказался называть дефицитом текущую ситуацию с лекарствами, так как товар есть и у дистрибьюторов, и на складах производителей. Основная задача сейчас — не допустить полного вымывания таких препаратов со складов, чтобы их хватило всем, кому они действительно необходимы. Он предложил ввести систему ограничений по отпуску лекарств, как это сделано в отношении отдельных продуктов.

«Сейчас необходимо минимизировать ажиотаж, уменьшить панические настроения — тем более, реальных предпосылок к остановке поставок фармацевтической продукции не существует — никто из значимых поставщиков не говорит о возможности приостановки поставок в качестве санкционных мер», — заключил Беспалов.

Ранее «Эксперт» писал, что запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), а также сырья для них в России хватит на срок до года. Как заявил Минпромторг, запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет более четверти от продаж за 2021 год. В настоящий момент Минпромторг и Минтранс работают над решением логистических проблем, возникших «абсолютно у всех производителей во всех отраслях». Фарминдустрия находится в приоритете. В частности, ведется работа по поиску альтернативных логистических операторов, новых коридоров поставок.

