ФСБ предупредила о возможном дрейфе мин ВСУ в сторону Босфора

Мины, установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море, могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и Средиземноморья из-за обрывов тросов. Об этом сообщает ТАСС со сылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Из-за шторма стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями. Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря. Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин», — сообщили в ФСБ.

По данным службы, после начала российской спецоперации ВМС Украины установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный порядка 420 устаревших типов якорных мин, произведенных в первой половине XX века. Так как в районах этих портов преобладают поверхностные течения южного направления, «не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна», предупредили в ФСБ.

Ранее «Эксперт» писал, что за прошедшие сутки российская авиация уничтожила 69 военных объектов Украины, среди них — четыре зенитных ракетных комплекса. Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» был ликвидирован подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. Береговой ракетный комплекс «Бастион» уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки в Одесской области. Кроме того, по словам представителя Минобороны, средства ПВО ВКС РФ сбили в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

