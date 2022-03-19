Как выбрать подрядчика для ремонта квартир

Варианты поиска

Есть несколько способов, позволяющих быстро найти нужного подрядчика для ремонта квартир:

Можно воспользоваться рекомендациями друзей и близких, которые уже сталкивались с такой задачей.

Помогает в данной сфере интернет. Следует ознакомиться с несколькими сайтами и связаться с компанией, сайт которой понравился.

Востребованы услуги застройщика. Его преимущества в том, что он сотрудничает с хорошими мастерами.

Подходят специальные выставки. Именно там можно найти профессионального подрядчика.

Если планируется ремонт в новостройке, то по поводу поиска строительной компании можно поговорить с соседями. Наверняка, они занимались ремонтом, поэтому смогут посоветовать хороших специалистов.

Правила выбора

Если сразу появились какие-то сомнения по поводу подрядчика, лучше не сотрудничать с ним. При этом есть несколько моментов, на которые следует обращать внимание при его выборе:

Требуется наличие снимков работ. Это портфолио, которое смогут предоставить все хорошие исполнители. Они всегда готовы предоставить качественные фотографии своих работ.

Настоящие профессионалы всегда смогут показать объект, даже если там проживают люди. Обязательно следует смотреть на то, как осуществляется показ недвижимости. На объекте должно быть чисто, даже если помещение только ремонтируется.

Никто не должен курить на рабочем месте.

Важно сделать акцент на отношение к чистовой отделке. Если на объекте преобладает хаос, то рабочие аналогично будут относиться и к материалам.

Во время показа результата работы рабочих просят удалиться. Если пришлось увидеть мастеров, обязательно нужно посмотреть на их внешний вид.

Если ремонтные работы в процессе, окна и двери заклеивают. А чистовые волы обязательно укрывают.

Узнать о квалификации мастеров можно по инструментам. Профессионалы следят за его состоянием.

Важно, чтобы у подрядчика обязательно была официально зарегистрированная компания. Также организации не обойтись без собственного сайта. Все это подтверждает серьезную нацеленность на работу. С таким подрядчиком точно можно сотрудничать, поскольку он ответственно отнесется к процессу ремонта квартиры.