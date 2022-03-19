Как выбрать подрядчика для ремонта квартир

19 марта 2022, 13:57

Ремонт квартир – достаточно сложная задача, поскольку для выполнения данной работы требуется большой опыт. Причем лучше не заниматься ей самостоятельно, а доверить данные обязанности подрядчику.

Варианты поиска

Есть несколько способов, позволяющих быстро найти нужного подрядчика для ремонта квартир:

  • Можно воспользоваться рекомендациями друзей и близких, которые уже сталкивались с такой задачей.
  • Помогает в данной сфере интернет. Следует ознакомиться с несколькими сайтами и связаться с компанией, сайт которой понравился.
  • Востребованы услуги застройщика. Его преимущества в том, что он сотрудничает с хорошими мастерами.
  • Подходят специальные выставки. Именно там можно найти профессионального подрядчика.

Если планируется ремонт в новостройке, то по поводу поиска строительной компании можно поговорить с соседями. Наверняка, они занимались ремонтом, поэтому смогут посоветовать хороших специалистов.

Правила выбора

Если сразу появились какие-то сомнения по поводу подрядчика, лучше не сотрудничать с ним. При этом есть несколько моментов, на которые следует обращать внимание при его выборе:

  • Требуется наличие снимков работ. Это портфолио, которое смогут предоставить все хорошие исполнители. Они всегда готовы предоставить качественные фотографии своих работ.
  • Настоящие профессионалы всегда смогут показать объект, даже если там проживают люди. Обязательно следует смотреть на то, как осуществляется показ недвижимости. На объекте должно быть чисто, даже если помещение только ремонтируется.
  • Никто не должен курить на рабочем месте.
  • Важно сделать акцент на отношение к чистовой отделке. Если на объекте преобладает хаос, то рабочие аналогично будут относиться и к материалам.
  • Во время показа результата работы рабочих просят удалиться. Если пришлось увидеть мастеров, обязательно нужно посмотреть на их внешний вид.
  • Если ремонтные работы в процессе, окна и двери заклеивают. А чистовые волы обязательно укрывают.
  • Узнать о квалификации мастеров можно по инструментам. Профессионалы следят за его состоянием.

Важно, чтобы у подрядчика обязательно была официально зарегистрированная компания. Также организации не обойтись без собственного сайта. Все это подтверждает серьезную нацеленность на работу. С таким подрядчиком точно можно сотрудничать, поскольку он ответственно отнесется к процессу ремонта квартиры.