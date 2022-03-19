Казахстан планирует заключать КЖЦ по примеру Москвы — вице-мэр Ефимов

Делегация из Казахстана посетила столицу России, чтобы перенять опыт заключения контрактов жизненного цикла (КЖЦ), а также обсудить дальнейшее сотрудничество в сфере инвестиций. В составе делегации — представители Единого дистрибьютора лекарств и медицинских изделий, подведомственной организации миеистерства республики. Об этом рассказал 19 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

КЖЦ представляет собой механизм государственной закупки, по условиям которой технику в дальнейшем обслуживает и ремонтирует поставщик. Это позволяет компаниям загрузить мощности, а также гарантирует им доход в течение срока действия контракта. А городу КЖЦ дает возможность получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его сервиса, равномерно и прогнозируемо распределить расходы бюджета.

«В прошлом году Москва подписала с бизнесом 52 КЖЦ на 64,2 миллиарда рублей. Они предусматривают приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта и инновационного медицинского оборудования. Среди поставщиков медтехники в том числе иностранные производители», — сказал Владимир Ефимов.

Казахстанский бизнес активно инвестирует в экономику Москвы. По данным Центробанка, их накопленный объем (на 1 октября 2021 года) составил 1,6 млрд долларов. За 5 лет вложения из Казахстана увеличились в 2,4 раза, только за последний год – на 5%. В основном инвесторам республики интересна промышленность, логистика, финансы и страхование.

«В Москве множество примеров локализации казахстанского бизнеса. Так, в городе функционирует офис российского представительства ООО «КАЗ Минералз», одной из крупнейших компаний по производству меди. На территории России и Москвы инвестор реализует деятельность по управлению финансово-промышленными группами», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Еще один пример — ТОО «PSI Energy & Control», которому принадлежит часть московского ООО «МайнтекМашинери». Это единственный официальный дистрибьютор Hitachi Construction Machinery в России, уполномоченный продавать технику горного класса, запасные части к ней, а также оказывать техническое и сервисное обслуживание, добавил он.

Кроме того, казахстанский инвестор Prime Source — совладелец столичной компании ООО «Консалтика». Это научно-производственный центр разработки программного обеспечения, внедрения технологичных решений, управленческого и ИТ-консалтинга. На базе собственного отдела R&D компания реализовывает уникальные для рынка проекты в области роботизации и управления бизнес-процессами, системной интеграции, управления данными, риск-менеджмента, анализа и прогнозирования.

А Bereket Invest — головная компания для московского ООО «Туна Лоджистикс». Компания занимается доставкой из стран СНГ, Турции и по территории Казахстана консолидированных грузов, грузов с ограниченными температурными режимами.

«Москва приветствует любые инициативы бизнеса, которые помогают городу развиваться. Для привлечения инвестиций, в том числе из стран СНГ, столица использует различные механизмы государственно-частного партнерства. Помимо контрактов жизненного цикла, это и концессионные соглашения, позволяющие инвесторам получать доход от эксплуатации городских объектов, и офсетные контракты, гарантирующие компаниям сбыт продукции в обмен на локализацию в Москве производства», — рассказал директор городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. На сегодняшний день объем ГЧП-контрактов столицы превысил 1,1 триллиона рублей, уточнил он. Производители, активно инвестирующие в собственное развитие, могут воспользоваться правом на инвестиционный налоговый вычет, то есть уменьшить региональную часть налога на прибыль за счет инвестиций, добавил Артем Барашев.

В правлении Единого дистрибьютора «СК-Фармация» отметили, что в Казахстане в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева проводится работа по централизации закупа медицинской техники на базе Единого дистрибьютора. С целью качественного лечения пациентов и создания благоприятных условий оснащения медицинских учреждений современным диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием проанализирована мировая практика по осуществлению закупок медицинской техники, в том числе централизованных. Так, изучен опыт передовых стран, в частности США, Малайзии, Кореи, Австралии, стран Европейского союза, Японии.

При анализе отмечается положительный опыт Москвы по закупу медицинской техники, в частности использование механизма контрактов жизненного цикла. Единый дистрибьютор проявляет огромный интерес к изучению опыта Москвы в заключении КЖЦ, а также к получению методологической помощи по данному вопросу.