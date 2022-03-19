Медведев сообщил о желающих вернуться в Россию западных компаниях

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что благодаря возможностям страны и партнерству с дружественными государствами коллапса в экономике России из-за санкций не будет. Кроме того, западные компании уже «тихо сообщают», что хотят вернуться в Россию, написал Медведев в своем Telegram-канале.

«Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет. Другое дело, что давление их правительств на собственный бизнес чудовищно... Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа "мы очень хотим вернуться, но боимся". Наш рынок терять никто не хочет... Когда на одной чаше весов слова, а на другой – реальные деньги, перевешивает второе», — считает Медведев.

Он отметил, что у России много надежных партнеров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии и в странах Африки, и это «огромный, перспективный рынок, не раздираемый такими противоречиями, как в Европе». Кроме того, Медведев счел санкции прекрасной возможностью для развития страны. Ранее введенные рестрикции уже пошли России на благо, заставили, по его словам, активнее развивать импортозамещение во всех отраслях.

«Правительство уже приняло оперативные решения для поддержки наших людей и экономики: социальные выплаты, дофинансирование высокотехнологичных отраслей, сельского хозяйства, банковского сектора – в общем, коллапса в экономике не будет», — подчеркнул Медведев.

Ранее «Эксперт» писал, что санкции Европы и США, введенные против Москвы из-за спецоперации на Украине, представляют собой полумеры и могут навредить самому Западу. Об этом написал эксперт по истории и экономике Николас Ламберт в статье для The Wall Street Journal. На трехнедельной отметке кампании против России, если руководствоваться британским опытом Первой мировой войны, Запад приблизился к моменту, когда патриотизм и чувство товарищества начинают ослабевать, а согласие — общественное и корпоративное — приходится покупать, отметил эксперт.

