Китай и Россия нашли, чем еще больше удивить финансистов

Отскок, да какой

От недели, на которую приходится «triple witching» — «тройное колдовство» — никто и не ждал отсутствия волатильности. Если в третью пятницу месяца одновременно происходит экспирация опционов на акции и на индексы, а также индексных фьючерсов, с котировками всякое может случиться. В последний час торгов недели (triple witching hour) обычно резко растет объем и волатильность, но и сам день «тройного колдовства», и несколько предшествующих ему, зачастую отличаются необычными движениями рынка.

В пятницу на уходящей неделе, по оценке Blooomberg, истекал срок опционов на $3,5 трлн. На этот раз в последний час торгов рост акций резко ускорился, позволив индексам закрыться почти на максимумах дня. Но это было лишь продолжением бурного подъема, начавшегося вскоре после того, как в понедельник Nasdaq рухнул на минимум с марта 2021 года и закрылся на территории «медвежьего рынка» (падение более чем на 20% от исторического максимума).

По итогам всей недели Nasdaq Composite вырос на 8,1%, S&P 500 – на 5,5%, а Dow Jones Industrial Average – на 5,4%. И если причины предшествующего этому снижения были прозрачны, то такой рост заставил некоторых аналитиков поначалу разводить руками.

Говорили о технических факторах, о том, что подъем ставки ФРС в среду, на фоне которого рост акций ускорился, видимо, был учтен в цене. Некоторые, смеялись над наивной верой в Джерома Пауэлла, давшего рынку понять, что с ростом ВВП, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, все будет хорошо. Как заметила на Bloomberg со-директор Bridgewater Associates по инвестициям в области устойчивого развития Карен Карниол-Тамбур, инвесторы делают ставку на «магические сценарии» развития событий в экономике. Неплохая версия для недели «тройного колдовства».

Но, по всей видимости, рынок, действительно, заложил в котировки избыточно много негатива. К пятнице примерно такое мнение и возобладало. За последние месяцы в ожидании первого за три года подъема ставки скопились крупные «короткие» позиции, которые начали закрывать. Объемная экспирация на срочном рынке на той же неделе, что и решение ФРС, подстегнула процесс. Сработал подход «продавай на слухах и покупай на фактах».

Опровергая ожидания

Казалось бы, из ряда вон выходящих событий и так хватает. Но, как если бы этого было недостаточно, произошло еще одно, причем вполне позитивного свойства. С начала марта китайские акции (в том числе и в США) быстро падали, но особенно велики были их потери в понедельник и вторник. Причинами стали новая волна ковида в КНР, ее трения с США и слухи о грядущем делистинге китайских акций с американских бирж. Однако в среду еще до объявления об итогах заседания ФРС на стороне быков выступили власти КНР – агентство «Синьхуа» выпустило заметку, взорвавшую рынок.

В ней говорилось, что китайские и американские регулирующие органы работают над планом сотрудничества в отношении акций, котирующихся в США. Планы поддержания их листинга обсуждались на совещании под председательством вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. А повышенное внимание американских властей к технологическим компаниям из Китая, продолжающееся с 2020 года, вскоре закончится.

Котировки технологических акций из КНР взлетели на десятки процентов. Гонконгский индекс Hang Seng показал максимальный рост с 30 октября 2008 года. Китайские акции стали лидерами роста и на Nasdaq: бумаги Pinduoduo взлетели по итогам торгов среды на 56,06%, JD.Com – на 39,36%, Baidu – на 39,2%.

ФРС смогла ненадолго приостановить это – первой реакцией на подъем ставки было падение акций. Но Джером Пауэлл сообщил, что «экономика очень сильна», а вероятность рецессии «не особенно высока». Этого оказалось достаточно, чтобы уже начавшийся процесс закрытия шортов продолжился. В дальнейшем его поддержало разоблачение других слухов – о первом с 1918 года дефолте России по обязательствам в иностранной валюте. Минфин РФ провел платеж.

Появились любители выкупать обвалы котировок, тем более что в пятницу некоторые брокеры начали призывать клиентов к приобретению акций, утверждая, что на этой неделе было достигнуто, пусть промежуточное, но все же дно. При этом события на Украине, за развитием которых рынок так пристально следил, стали в пятницу влиять на него заметно менее выраженно, чем еще в начале недели.

«Худшее в любом кризисе – это когда он неожиданно наносит свой первый удар. Он не создает ничего, кроме неопределенности. Вы понятия не имеете, что он значит и куда приведет, но вы, как инвестор, бурно реагируете, чтобы уйти с его дороги, — говорил в пятницу на CNBC главный инвестиционный стратег Leuthold Group Джим Полсен. — Но когда у вас появится время, чтобы это проверить, вы увидите, как рынок указывает, что начинает чувствовать себя лучше, что в этом есть какое-то направление <…>. Похоже, экономические последствия будут не такими пагубными, как это выглядело вначале».