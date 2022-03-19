Названы пять способов снять головную боль без таблеток

Telegram-канал Human Anatomy на основе рекомендаций терапевтов составил подборку простых и общедоступных способов избавиться от головной боли без применения лекарственных препаратов.

«Переутомление и недосыпание – частые причины возникновения головной боли. В этом случае, конечно, нужно выспаться. На время сна желательно открыть форточку или предварительно проветрить помещение», — говорится в первом совете.

Также при головной боли может помочь массаж. Легкий массаж нужно начинать со лба и двигаться в сторону затылка, после чего перейти к ушам и шее.

Еще одно доступное и эффективное средство от головной боли – свежий воздух. Нужно почаще и пошире открывать окна, а еще лучше прогуляться или хотя бы посидеть на балконе.

Облегчить спазматическую головную боль, снять напряжение в шее и голове может теплая ванна. В воду можно добавить морскую соль, эфирные масла лаванды, мяты или майорана.

Сузить кровеносные сосуды и, тем самым уменьшить головную боль, можно попробовать с помощью холодного компресса. Несколько кубиков льда нужно положить в резиновую перчатку, обернуть в полотенце и держать по бокам головы и на шее в течение 10-15 минут.

Ранее «Эксперт» писал, что при отсутствии необходимых лекарств снизить высокое артериальное давление можно попытаться с помощью народных средств. В пeрвую очeрeдь, нужнo рaccлабиться и пытaться зaдeрживaть дыхaние нa выдoхе по 7-10 сeкунд в тeчeние 2-3 минут. Этoт нeтрудный приeм мoжет скинуть до 30 eдиниц артeриaльнoго дaвления. Кроме того, для быстрoго снижeния дaвлeния советуют испoльзoвать хoлoдную воду. Мoжнo пoдержать пoд струей хoлoднoй вoды руки дo прeдплeчий, поплeскать ею в лицо, смoчить хлoпчатoбумажные салфeтки и прилoжить их к щитoвидной жeлeзе и солнeчному сплeтeнию.

