Основные правила выбора стоматологической клиники для зубной имплантации

Чтобы принять верное решение, при выборе стоматологической клиники, такой как https://runadent.ru/uslugi, необходимо учитывать ряд важнейших критериев, указанных ниже.

Диагностическая аппаратура

Имплантация зубов представляет собой весьма сложную процедуру, проводимую совместными усилиями ортопеда и имплантолога-хирурга. Поэтому в медицинском центре в обязательном порядке должна иметься современная диагностическая аппаратура. С ее помощью имплантолог устанавливает принципиальную возможность имплантации, состояние челюстной кости, наличие в ней достаточного места для дентального импланта. В случае отсутствия такой аппаратуры в клинике от ее услуг следует отказаться.

Подготовительные мероприятия

Грамотная подготовка челюстной кости – основа высококачественной имплантации зубов. В тех случаях, когда костная ткань не готова к имплантации, врачи предлагают ее нарастить путем проведения синус-лифтинга. Такая операция при необходимости должна производиться в той клинике, в которую обратился пациент. В случае резорбции челюстной кости в нее вживляются пластиночные дентальные импланты. Если стоматологи говорят, что не могут выполнить такие процедуры, лучше обратиться в другую клинику.

Варианты обезболивания

Имплантация зубов может выполняться при помощи местной анестезии. Этот метод обезболивания чрезвычайно эффективен, и его использование позволяет исключить сильные дискомфортные ощущения в ходе имплантации зубов. Но многим пациентам проще переждать вживление дентального импланта в челюстную кость в бессознательном состоянии, не чувствуя запахов медицинских препаратов и не видя инструментов. Для них предусмотрено выполнение операции под общим наркозом. Кроме того, возможна анестезия в сочетании с седацией при помощи закиси азот-кислородной смеси, которая устраняет страх и волнение.

3D моделирование имплантации зубов

В самых продвинутых стоматологических клиниках специалисты проводят имплантацию зубов 3D. Высококвалифицированные хирурги-имплантологи способны обеспечить безукоризненный результат с применением данной инновационной технологии, которая восстанавливает целостность зубного ряда. Благодаря точности определения места для установки дентального импланта с использованием компьютерной программы данная операция проводится без разрезов. Зубная имплантация без разрезов эффективнее классического метода, легче переносится и не требует длительного заживления.