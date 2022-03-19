Основные принципы выбора стоматологической клиники

Первое впечатление посетитель стоматологической клиники https://gorstomcentr.ru/uslugi получает от встречи с администратором. Это не доктор, однако он может дать ответы на все важнейшие вопросы, связанные с работой медицинского учреждения. Сделать определенные выводы о качестве оказываемых услуг можно по манере общения администратора, которое должно быть вежливым и неназойливым. Если администратор избегает давать точные ответы на какие-то вопросы и советует пройти на консультацию к доктору, то это указывает лишь на то, что характер задаваемых вопросов выше уровня компетентности вспомогательного персонала.

Высококвалифицированный врач способен дать пациенту исчерпывающие ответы на вопросы о состоянии его зубов и десен. При этом он обязательно расскажет о достоинствах и недостатках различных методов лечения. Если клиент изъявит желание, то врач может подготовить план его лечения и протезирования, назвать сроки и приблизительную стоимость необходимых процедур. Если цены в этой клинике покажутся слишком высокими, то профессиональная консультация и грамотно подготовленный план лечения пригодятся при обращении в другое медицинское учреждение.

Необходимо также учитывать ширину спектра услуг, предоставляемых в стоматологической клинике. Если в ней работают специалисты всех существующих направлений, то у клиента имеется возможность среди большого количества вариантов лечения и протезирования зубов выбрать самый подходящий. Поэтому следует обратить внимание на то, проводит ли прием пациентов стоматолог-универсал или в клинике работает команда врачей. Общеизвестно, что узкая специализация докторов помогает им получить более глубокие знания, отточить свое мастерство и довести качество оказываемых услуг до совершенства.

С учетом растущей заболеваемости ВИЧ-инфекцией и гепатитом при получении лечения в стоматологической клинике пациент должен быть уверенным в том, что такая опасность ему не грозит. Сделать выводы об обеспечении жесткого контроля за стерилизацией и дезинфекцией можно по количеству используемых одноразовых материалов, наличию в кабинетах стерилизационных шкафов и бактерицидных ламп.

Таким образом, уровень предоставления стоматологической помощи зависит от следующих факторов:

индивидуальный подход к клиенту;

квалификация врача;

используемые технологии.

Что касается выбора стоматологической клиники по территориальному принципу, то этот критерий лучше игнорировать, поскольку расположенные поблизости от дома или места работы медицинские учреждения далеко не всегда оказывают высококачественные услуги по приемлемым ценам.