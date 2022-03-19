Путин провел переговоры с премьером Люксембурга

Президент РФ Владимир Путин второй раз за неделю провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Собеседники обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«В продолжение предыдущей беседы обсуждена ситуация на Украине и в Донбассе в связи с проведением Россией специальной военной операции. Владимир Путин заострил внимание на непрекра­щающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, приводящих к многочисленным жертвам среди мирного населения», — говорится в сообщении Кремля.

В пресс-службе также отметили, что российский лидер акцентировал внимание на неприемлемом характере военно-биологической деятельности США на Украине, «которая представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы». Кроме того, Владимир Путин оценил ход российско-украинских переговоров.

Ксавье Беттель, по данным Кремля, проинформировал президента РФ о контактах с руководителями Украины и ряда других государств.

Во время первого телефонного разговора, состоявшегося 14 марта, Путин подробно разъяснил Беттелю цели и задачи спецоперации по защите Донбасса, уточнили в Кремле.

Ранее «Эксперт» писал, что накануне Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которых заявил, что российские военные на Украине делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан. Кроме того, российский лидер обратил внимание на ракетные обстрелы Донецка и Макеевки украинскими силовиками, а также на то, что эти военные преступления Запад проигнорировал.

