Роскосмос на треть сократит число пусков в этом году

Роскосмос проведет порядка 20 космических пусков в 2022 году в условиях отказа от запусков спутников OneWeb и консервации стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане. Изначально планировалось провести 32 пуска. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Уже шесть аппаратов OneWeb не летят, в том числе тот, который мы сняли уже со старта. Не летят еще три аппарата, которые должны были с Куру запустить, в том числе французский разведывательный аппарат. Итого где-то около 20 будет у нас количество пусков», — заявил Рогозин журналистам во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс».

По его словам, на построенных под OneWeb ракетах можно будет вывести спутники частных российских компаний, причем, практически бесплатно, так как ракеты уже оплачены. Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий, что спутники не будут использованы в военных целях, уточняет РИА Новости.

По поводу стартового комплекса на космодроме Куру, который используется для запуска российских «Союзов», Рогозин сказал, что он может быть законсервирован навсегда, так как «России не нужен такой ненадежный партнер в виде Европейского космического агентства, которое ведет себя сумасшедшим образом».

Ранее «Эксперт» писал, что Рогозин припугнул Запад картой возможного «приводнения» или «приземления» 500-тонной МКС. Он также сообщил, что Роскосмос направил письменные обращения партнерам по МКС: руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Канадского космического агентства (CSA) и Европейского космического агентства (ESA), требуя снять с предприятий «незаконные санкции».

