Санкции Запада против России оценили «на троечку»

Санкции Европы и США, введенные против Москвы из-за спецоперации на Украине, представляют собой полумеры и могут навредить самому Западу. Об этом написал эксперт по истории и экономике Николас Ламберт в статье для The Wall Street Journal. Он сравнил их с экономической изоляцией Германии накануне Первой мировой войны.

«Намерение британцев состояло в том, чтобы быстро вывести из строя и "дискредитировать" немецкую экономику, спровоцировать достаточное количество социальных волнений, дабы вызвать политическое давление на правительство Германии с целью потребовать мира. Стратегия рассматривалась как ударное оружие, которое стремилось использовать и, где возможно, усугублять естественные экономические силы хаоса, развязанного войной. Это была полномасштабная экономическая война в глобализированном мире», — написал Ламберт о событиях 1914 года.

По его мнению, британская кампания против Германии из 10 задуманных баллов на практике смогла достичь лишь восьми, а позже снизила обороты до пяти. На этом фоне, по словам эксперта, то, что «Запад сейчас делает с Россией, тянет на тройку».

«Меры Запада против России нанесут большой побочный ущерб. Они, несомненно, навредят России, но нанесут ущерб и заинтересованным группам, и населению на Западе. На трехнедельной отметке кампании против России, если руководствоваться британским опытом Первой мировой войны, мы приближаемся к моменту, когда патриотизм и чувство товарищества начинают ослабевать, а согласие — общественное и корпоративное — приходится покупать», — заключил Ламберт.

Ранее «Эксперт» писал, что по оценкам Минтранса, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более $37,5 млн еженедельно. Как следствие, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей.

