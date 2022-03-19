Стало известно, во сколько зарубежным авиакомпаниям обходится облет РФ

Зарубежные авиакомпании каждую неделю расходуют более $37,5 млн на облет воздушного пространства России, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. В ведомстве подчеркнули, что вынужденно закрыли небо для авиакомпаний тех стран, которые ввели запрет на полеты и транзит для российских авиакомпаний.

«По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более $37,5 млн еженедельно. Как следствие, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей», — говорится в сообщении Минтранса.

В ведомстве отметили, что через российское воздушное пространство ежедневно проходили сотни иностранных рейсов из Европы, Канады и США в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, и их число только увеличивалось. Только за январь-февраль 2022 года было выполнено 31,4 тыс. таких транзитных рейсов, что на 21% больше, чем годом ранее.

В результате закрытия воздушного пространства РФ, принятого в качестве ответной меры, увеличилась дальность полетов и количество используемого топлива, а следовательно, выросла и себестоимость перевозок у зарубежных авиакомпаний. Так, к примеру, при перелете из Лондона в Токио дальность маршрута через Россию составляет 9,5 тыс. км, а при альтернативном варианте – 11,2 тыс. км. Таким образом, альтернативные маршруты увеличивают время полетов почти на два часа, что влечет за собой рост себестоимости перевозки, подчеркнули в Минтрансе.

Ранее «Эксперт» писал, что проблемы, поставленные санкциями перед авиационным транспортом России, можно разделить на две группы. Первая — закрытие воздушного пространства для российских самолетов рядом стран. Вторая — запрет на поставки, предоставление в лизинг, техническое обслуживание и страхование воздушных судов в РФ, а также на поставки и лизинг авиатехники и запчастей.

