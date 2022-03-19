В Минобороны подвели итоги спецоперации за прошедшие сутки

За прошедшие сутки российская авиация уничтожила 69 военных объектов Украины, среди них — четыре зенитных ракетных комплекса. Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» был ликвидирован подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. Береговой ракетный комплекс «Бастио» уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки в Одесской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ночью 19 марта российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 69 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в населенном пункте Забуянье, четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один "Бук-М1", одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 43 места скопления боевой техники», — заявил представитель Минобороны.

Кроме того, по словам Конашенкова, средства ПВО ВКС РФ сбили в воздухе 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1 438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 237 единиц специальной военной автомобильной техники», — заявил Конашенков.

Минобороны также опубликовало видео нанесения удара по разведывательно-диверсионной группе ВСУ, действующей на четырех американских внедорожниках Humvee.

Ранее «Эксперт» писал, что аэропорт Мариуполя и прилегающая к нему территория полностью перешли под контроль сил Донецкой народной республики (ДНР). Этот аэропорт печально известен тюрьмой и специальными камерами, где украинские националисты и сотрудники СБУ пытали людей.

