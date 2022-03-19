В Пензе создали группу дронов-спасателей для работы в условиях ЧС

Ученые Пензенского госуниверситета разработали проект по использованию группы беспилотных летательных аппаратов для работы на местах возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом ТАСС сообщила кандидат технических наук, завкафедрой «Техносферная безопасность» ПГУ Оксана Безбородова. Сейчас исследователи работают над программным обеспечением под конкретный функционал дронов.

«Нашей группой разрабатываются способы применения дронов в условиях ЧС. Получен базовый патент на проведение работ гетерогенной группой беспилотных летательных аппаратов. Мы предлагаем использование пяти дронов с разным функционалом, среди них дрон-эколог, оснащенный датчиками контроля окружающей среды и оборудованием, которое позволит, например, потушить небольшой очаг возгорания, герметизировать трубопровод или емкость с химическим веществом», — пояснила Безбородова.

Чтобы повысить автономности работы дронов, ученые разрабатывают систему, позволяющую освободить оператора от рутинной работы по оценке данных. Через нейронную сеть он будет получать только ту информацию, которая нужна для принятия определенных решений.

В состав гетерогенной группы дронов входят, помимо дрона-эколога, дрон медицинского назначения и дрон-поисковик — для поиска пострадавших под завалами. Сверхширокополосный радар, установленный на БПЛА, может по изменению посылаемого сигнала зарегистрировать биение сердца человека, что пригодится при разборе завалов в зоне ЧС.

«Сейчас разработан блок программ по медицинской сортировке пострадавших, которые позволяют на основе видеосигнала дрона и снятых показателях с пострадавшего определить тяжесть состояния этого человека: нужна ли ему экстренная помощь или травмы не опасны для жизни. На основе этой информации оператор принимает решение о направлении медиков в конкретную зону», — рассказала Безбородова.

Дроны также могут быть оснащены специальным манипулятором для инъекций, на который уже получен патент, и оборудованием для реанимации. Кроме того, ученые предлагают использовать в составе группы большегрузные дроны для эвакуации пострадавших.

Ранее «Эксперт» писал, что проект дрона, способного подзаряжаться от линий электропередачи, разработали специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала Прошлякова. Создатели отмечают, что такой способ подзарядки увеличивает продолжительность полета малых беспилотников. Согласно патенту, беспилотник представляет собой мультикоптер, в нижней части которого устанавливается размыкаемый кольцевой магнитопровод — токовые клещи, которыми дрон может зацепляться за ЛЭП для подзарядки аккумулятора. Этими же клещами беспилотник может захватывать и сбрасывать полезные грузы.

