«Живее всех живых»: Лукашенко оценил здоровье Путина

Президент Белорусии Александр Лукашенко признался, что посвящен практически во все детали жизни и деятельности главы РФ Владимира Путина. В интервью японскому телеканалу TBS он заявил, что Путин сейчас «абсолютно адекватен и как никогда в форме», а у Киева сейчас появился последний шанс, чтобы «достойно выйти из создавшегося положения».

«Я абсолютно посвящен во все его там детали, насколько это возможно, — и государственные, и личные. Мы много раз встречались и будем встречаться. В любое время. Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек. Поэтому пусть Запад, и вы тоже, выбросит из головы эту, как у нас говорят, дуроту — эту выдумку. Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме», — цитирует Лукашенко БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что разговоры о состоянии Путина ведутся для того, чтобы внутри России подорвать к нему доверие.

Отвечая на вопрос о российско-украинском конфликте, Лукашенко заявил, что делал все для его предотвращения, был готов даже белорусскими пограничниками «закрыть границу между Донбассом и Россией, 400 километров». Россия, по его словам, с этим предложением согласилась, а Украина отказалась. Также он подчеркнул, что ни один белорусский солдат в Украине не воюет, а Минск выступает исключительно за переговоры.

«Россия предлагает Украине договориться. Не договорится Украина с Россией — подпишет акт о капитуляции. Сейчас, возможно, единственный момент, который может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. Момент. Если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернется. Поэтому Украине надо цепляться за этот момент. И это будет выгодно и для Украины, и для России, и для Беларуси. Главное — мы сохраним тысячи, тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее «Эксперт» писал, что средства противовоздушной обороны Белоруссии приведены в готовность. Об этом заявил Лукашенко 1 марта, выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии. Он отметил, что это необходимо для того, «чтобы не допустить ударов в спину российским войскам». Он подчеркнул, что Минск не участвует в боях на территории Украины и не планирует это делать.

