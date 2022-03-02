Airbus приостановил поддержку российских авиакомпаний

Европейский производитель самолетов Airbus приостановил предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний, также прекращены поставки запасных частей в Россию из-за западных санкций, сообщает Reuters.

Отмечается, что компания также приостановила деятельность своей инженерной площадки в стране. В России у Airbus есть совместное предприятие с российскими партнерами - Инженерный центр ICARUS. Европейскому концерну принадлежит 51% в совместном предприятии, еще 45% — у предприятия ОАО «Система-Инвест», 4% - у ГК "Каскол".

Ранее техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний, а также поставку к ним запасных частей приостановил американский авиастроительный концерн Boeing. В частности была остановлена работа подразделений Boeing в Москве и авиационного учебного центра в Сколково.

На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о новых ограничениях на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Американские поставщики, контактирующие с Россией, должны получать лицензии от Бюро промышленности и безопасности на всю продукцию, контролируемую регулирующим органом, включая авионику и компоненты для аэрокосмической промышленности. Речь идет как об американском, так и о зарубежном производстве с использованием американских технологий.

Европейский союз, в свою очередь, запретил продавать в Россию самолеты, запасные части и оборудование российским авиакомпаниям. Им также не разрешается предоставлять услуги по страхованию и техническому обслуживанию гражданских воздушных судов, а европейские лизинговые компании должны вернуть все арендованные воздушные суда из России в течение месяца. Кроме того, Соединенные Штаты, ЕС, Соединенное Королевство и Канада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

