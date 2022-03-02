Антироссийские санкции начинают бить по мировой экономике

После вчерашнего роста на 9,5%, нефть продолжает дорожать. В момент написания этой статьи за «бочку» дают более 110 долларов, что на 2,8% выше цены закрытия рынка вчера. В моменте сегодня котировки «черного золота» достигали почти $114 за баррель.

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Основная причина роста спроса на нефть, как, в прочем, и на многие другие сырьевые ресурсы, — постоянно растущая геополитическая напряженность и риски срыва поставок товарных активов из России.

Не стал увеличивать добычу нефти сверх плана и ОПЕК+: в апреле картель увеличит квоты производства нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Официально ОПЕК+ объявил свое решение тем, что текущие основные показатели рынка нефти и консенсус в отношении его перспектив указывают на то, что рынок хорошо сбалансирован, и наблюдаемая волатильность вызвана не изменениями в основах рынка, а геополитическими событиями.

Однако многие эксперты неоднократно указывали, что ведущие мировые нефтяные державы просто не могут нарастить добычу из-за отсутствия мощностей вследствие крайне низкого объема инвестиций в отрасль в последние годы. Даже нынешние квоты страны ОПЕК+ выбирают не полностью.

Геополитика привела и к обновлению цен на газ в Европе до исторического рекорда: ближайшие фьючерсы на бирже ICE достигали $2250 за тыс. кубометров. Похоже, что сбываются пророчества замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который так прокомментировал приостановку сертификации «Северного потока — 2»: «Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2 тыс. за тысячу кубов газа».

При этом запасы газа в Европе тают, несмотря на значительный уровень прокачки «Газпромом». Так, по состоянию на 27 февраля запасы газа в европейских хранилищах составляли 28,8 млрд куб. м, что на 21% меньше соответствующего уровня прошлого года и на 0,4 млрд кубметров ниже исторического минимума на конец зимы.

Как на дрожжах продолжает расти стоимость алюминия. За февраль металл подорожал на 13,1%, а за первые два дня весны — еще на 5,2%. Как сообщает Bloomberg, цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) сегодня достигла $3,5 тыс. за тонну, что стало новым историческим максимумом. Одной из причин роста стоимости «крылатого металла» стало решение перевозчика A.P. Moller-Maersk A/S перестать принимать новые заказы в Россию и из России.

По этой же причине после вчерашнего роста на 4,2%, никель сегодня подорожал еще на 2,3%.

Из-за опасений перебоев с поставками палладия из России, цены на металл, широко используемый в производстве автомобильных катализаторов, выросли с начала марта на 6,7%. Свыше 40% мирового производства палладия обеспечивает «Норильский Никель». Некоторые эксперты не исключают, что российские власти могут ввести запрет на экспорт палладия в те страны, которые прекратили поставку в Россию своих автомобилей. И такие опасения небеспочвенны: «Северсталь» уже заявила об остановке поставок металлопродукции в страны Евросоюза.

Из-за военной операции неизбежно подорожает продовольствие. Аналитики БКС отмечают, что цены FOB (рыночная стоимость товаров в точке единой оценки) на российскую пшеницу с содержанием белка 12,5% выросли 1 марта на $15 за тонну в день, до $375. Точно так же и в тот же день выросли цены на украинскую пшеницу с содержанием белка 11,5%: $22 за тонну, до $370. Причина очевидна: военная спецоперация России на Украине, приведшая к резкому падению отгрузки пшеницы.

Bloomberg отмечает, что пшеница в Европе подорожала до исторического максимума, а в США — до 14-летнего максимума, поскольку боевые действия негативно сказываются на экспорте из региона Черного моря и душат торговлю. В Чикаго впервые с 2008 года цена поднялась выше 10 долларов за бушель. При этом агентство дает негативные прогнозы на сбор урожая зерновых на Украине в текущем году. Поскольку войсковая операция, вероятно, продолжится, рабочие призваны в армию, а транспорт и логистика пребывают в хаосе, перспективы пшеницы, а также подсолнечника и кукурузы выглядят плохо, говорится в сообщении портала profinance.ru со ссылкой на Bloomberg. Кроме того, урожай озимой пшеницы в настоящее время находится в процессе созревания, и пока еще вопрос, сколько ее будет собрано в этом году.

Ситуация на мировом товарном рынке усугубляется положением дел на рынке акций США. В последние недели американские фондовые индексы залегли в боковик. Многие эксперты ждут падения индикаторов, но его все не происходит. В отсутствие идей на рынке акций крупные спекулянты с радостью присоединяются к росту цен основных биржевых товаров, активно покупая товарные фьючерсы и тем самым еще больше задирая цены.

Бурный рост цен на сырье неизбежно приведет к ускорению инфляции в США и ЕС, которая по последним данным достигла, соответственно, 7,5% и 5,8% в годовом исчислении. На это монетарные власти неизбежно отреагируют повышением ставок рефинансирования, что повысит стоимость кредитов для бизнеса. С учетом удорожания промышленного сырья вместе с энергоносителями это неизбежно приведет к спаду мировой экономики.