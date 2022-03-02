Банки борются за ликвидность

Согласно данным Банка России, структурный дефицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ РФ на начало дня 1 марта увеличился до 5 трлн 388,6 млрд рублей с 2 трлн 908,4 млрд рублей на утро 28 февраля. Такие данные приводит Finmarket со ссылкой на материалы регулятора. Это рекорд как минимум с 2017 года (более ранних данных на сайте ЦБ нет).

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Проблемы у сектора начались еще в январе и стали следствием бюджетных операций и, отчасти, обвала на финансовых рынках. Так, на 27 января структурный дефицит ликвидности составил 435,3 млрд руб., следует из данных Банка России. Еще накануне, 26 января, сектор находился в профиците на 434,1 млрд руб., а 17 января — на 1,3 трлн руб.

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По сути, сегодня долг кредитных организаций перед регулятором больше, чем объем средств, размещенных ими на депозитах и корсчетах в ЦБ. Расчетный уровень структурного дефицита или профицита ликвидности представляет собой разницу между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования ЦБ РФ. И если в январе дефицит объяснялся волатильностью рынков, то теперь это следствие массированного снятия средств с текущих счетов и депозитов вкладчиками.

Фактически, сейчас банки наращивают обязательства перед ЦБ, чтобы им было чем расплачиваться с клиентами. Банки начали резко увеличивать заимствования перед ЦБ после 24 февраля, отмечает РБК, — с этого момента требования регулятора к участникам рынка выросли в 6,2 раза и к 1 марта достигли 8,2 трлн руб. С 24 февраля регулятор провел пять аукционов РЕПО разной срочности; наибольший спрос на деньги ЦБ банки стали предъявлять с 28 февраля. В совокупности на трех аукционах, которые проводились на безлимитной основе, игроки заняли 9,57 трлн руб.

Нестандартная ситуация

Банковский сектор перешел в структурный дефицит ликвидности в связи с высоким спросом на наличные в России, подтвердила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Ее выступление по итогам заседания совета директоров регулятора транслировалось на Youtube. Набиуллина подчеркнула, что банки могут нарастить объем ликвидности при помощи ЦБ.

«Наша финансовая система сталкивается с совершенно нестандартной ситуацией, и Банк России будет очень гибко подходить к использованию любых необходимых инструментов. В части ликвидности банковского сектора Банк России непрерывно предоставляет банкам наличную и безналичную ликвидность рубля. В связи с высоким спросом на наличные банковский сектор перешел в структурный дефицит ликвидности. Банки располагают достаточным запасом обеспечения для того, чтобы наращивать объем привлечения ликвидности от Банка России при необходимости», — сказала Набиуллина.

Текущие параметры структурного дефицита ликвидности банковского сектора максимальны с 2017 года, подтверждает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По крайней мере, указывает она, только такие данные можно найти на сайте ЦБ РФ, где история операций собрана именно с этого времени.

Вакуум ликвидности, по словам аналитика, связан с заморозкой большого объема активов и санкциями, под которые попал российский банковский сектор. И пока сложно сказать, насколько это тревожная величина. Тот факт, что она максимальна за время наблюдений, выглядит, конечно, пугающе, но на текущий момент у ЦБ есть возможности помогать банкам и поддерживать рабочий уровень ликвидности. На этой неделе были приняты решения о росте депозитных ставок, эффект от этого шага в плане повышения уровня ликвидности, уверена Бодрова, будет виден в течение месяца-двух.

Банковская система стоит крепко

Сомневаться в устойчивости российского банковского сектора не приходится, указывает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Связано это не только с высокой капитализацией отечественных кредитных учреждений, но и готовностью Банка России оперативно снабдить подотчетные ему организации необходимыми средствами. Так что, как это не парадоксально звучит, резкий рост задолженности банков перед ЦБ свидетельство не столько слабости, сколько эффективности взаимодействия регулятора и контролируемых им кредитных институтов.

Целый год банки больше размещали средства на депозитах в ЦБ, чем занимали у своего регулятора, обращает внимание эксперт. То есть все это время стабильно сохранялась ситуация структурного профицита ликвидности всего банковского сектора. Обстановка изменилась в конце февраля и связано это с вполне понятными причинами: с совершенно неадекватной реакцией Запада на абсолютно правомерные действия российского государства. Банковский сегмент отечественной экономики одним из первых ощутил на себе негативное влияние вводимых против нашей страны санкций.

Помимо потерь наших ведущих кредитных организаций, связанных с разной степенью ограничений на распоряжение зарубежными активами, банки, будучи активными биржевыми игроками, в полной мере ощутили результаты панических распродаж на фондовом рынке. В этом смысле, поясняет Гожий, кредитные организации, как бы велики они ни были, мало отличаются от обычных людей, инвестирующих в ценные бумаги. Если же учесть, что главные банки станы являются основными держателями государственного долга (ОФЗ), становится понятным, что объем «замороженных» средств колоссален. Регулятор дал послабление банкам, разрешив им учитывать ценные бумаги по ценам покупки. Это, конечно, помогает бухгалтерской отчетности и не проваливает нормативы, но живых денег не возвращает.

Кроме того, продолжает эксперт, вслед за обострением политической и экономической ситуации последовала вполне предсказуемая и естественная реакция банковских клиентов, стремящихся переждать период нестабильности в кэше или совершить покупки, чтобы опередить инфляцию и предвосхитить возможный дефицит по отдельным группам товаров. В ситуации непредсказуемости темпов изъятия денег с банковских счетов клиентов и вероятностью серьезных временных разрывов в ранее планируемых поступлениях денежных средств, банки и сократили свои депозиты в ЦБ и прибегли к массированным займам у регулятора через сделки РЕПО.

В результате долг кредитных учреждений перед Центробанком всего за несколько рабочих дней (с 24 февраля по 1марта) вырос более чем в шесть раз.

Банковская система вышла из продолжительного периода структурного профицита, перейдя в стадию дефицита. Набирая займы в ЦБ, кредитные учреждения, естественно, перестраховываются, чтобы не допустить паники в своих отделениях.

В этом смысле действия банков свидетельствуют о стремлении стабилизировать ситуацию на рынке. Со своей стороны Банк России подтверждает свое обещание снабжать кредитные организации ликвидностью. И это не является свидетельством финансовой несостоятельности банковских структур. Все деньги, занятые у регулятора, обеспечены ценными бумагами из ломбардного списка. Кроме того, ОФЗ, находящиеся «на руках» у банков, даже без учета купонного дохода более чем на половину перекрывают текущий долг.

Структурный дефицит может сохраняться достаточно долго, считает Анатолий Гожий. Однако со временем активизируется процесс обратного притока клиентских денег в банки в связи с привлекательными ставками по вкладам, что изменит ситуацию к лучшему.