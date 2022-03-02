Байден сделал заявление относительно участия США в военных действиях на Украине

Войска США не будут вступать в конфликт с российскими военными на Украине, заявил американский президент Джо Байден в своем обращении к Конгрессу.

«Наши вооруженные силы не вступают и не будут вступать в конфликт с российскими войсками в Украине. Наши военные не собираются отправляться в Европу для войны в Украине, но ВС США всегда готовы защитить наших союзников по НАТО в случае, если Путин решит продолжить движение на Запад», - сказал Байден в своей речи.

Байден при этом напомнил о мобилизации НАТО своих сухопутных войск, авиационных эскадрилий и военных кораблей. Войска, по его словам, приведены в боевую готовность в некоторых странах альянса, включая Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию.

«Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории стран НАТО всей нашей коллективной мощью», - сказал он.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром, 24 февраля. Президент Владимир Путин в своём образовании к нации назвал основной целью «защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

