Что нужно знать о выборе шезлонга?

Стильные шезлонги для дачи и дома

Шезлонг – это кушетка без подлокотников удобной формы с покатой спинкой и удлинённым сиденьем (от французского chaise longue – длинный стул), исторически предназначенная для отдыха под открытым небом или короткого дневного сна. Сегодня можно приобрести шезлонги оптом или купить единичный вариант для квартиры, загородного дома.

Первые упоминания о шезлонгах в нашем привычном понимании относятся к 18-му веку, когда мебель, наконец, становится не просто функциональной, но и удобной. Необходимость в подобного рода лежаках была продиктована образом жизни и философией удовольствия при дворе короля Людовика XV – целыми днями возлежать, предаваясь лени, и заводить романы. Придворные мебельщики получили заказ: сделать ложе, но не кровать, сидение, но не стул. Так появился шезлонг.

Современный дизайн лежаков в значительной степени расширил область применения шезлонгов. Садовые лежаки канули в прошлое, и на сегодняшний день представляют собой весьма привлекательный и стильный элемент интерьера.

Необычные сочетания материалов воплощаются в эксклюзивных шезлонгах лучших производителей комфортной мебели. Этот предмет интерьера способен заинтриговать своим видом, грацией, красотой и колоритом.

Особенности современных шезлонгов

Форма современных шезлонгов полностью повторяет все изгибы тела, значительно снижая нагрузку на позвоночник, что позволяет долгое время лежать, не изменяя позу. Видоизменяя форму шезлонга, подбирая уникальные материалы, можно создать оригинальный предмет интерьера, который станет гармоничным дополнением к окружающей обстановке. Варьируя форму лежака и материалы каркаса и обивки, можно приспособить его к любому из существующих стилей интерьера.

Шезлонги уместны практически во всех помещениях дома. В гостиной с их помощью можно оборудовать уголок для чтения. Расположенный у камина, шезлонг – прекрасное место для комфортной релаксации у живого огня. Можно поставить шезлонг у окна в спальне или заменить им кресло в рабочем кабинете. Современные модели с регулируемыми спинками идеальны для длительного, комфортного и удобного просмотра фильмов в домашних условиях. Несомненно, шезлонг производства лучших производственных фабрик, способен добавить в привычную обстановку оригинальные черты.