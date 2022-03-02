Danone заявила, что не собирается уходить из России

Французская компания Danone не намерена останавливать свою деятельность в России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В Danone подчеркнули, что главными приоритетами сейчас являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. В текущих условиях компания ставит себе задачу обеспечить необходимыми продуктами питания потребителей и пациентов (Danone производит, помимо прочего, питание для детей инвалидов — прим. ред.)

Компания Danone представлена на пяти континентах, она выпускает молочную продукцию и продукты на растительной основе, а также бутилированную воду и специализированное питание, в том числе питание для младенцев. Компания владеет 13 заводами на территории РФ, количество персонала составляет 7 тыс. человек.

Danone производит продукцию под такими брендами, как, в частности, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль» и «Смешарики».

Ранее «Эксперт» писал о том, что премьер-министр Михаил Мишустин озвучил меры по поддержке российского бизнеса в условиях санкций, введенных Западом после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик и объявил о начале на Украине спецоперации, заявленная цель которой — защитить жителей Донбасса, подвергающихся, как пояснил глава государства, «издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».