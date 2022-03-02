Фондовый рынок: Лондон отжигает

В первые минуты торгов после открытия торгов американскими депозитарными расписками на российские акции начались обвальные распродажи бумаг. В результате, по данным БКС, к 12.30 мск. котировки АДР Сбербанка рухнули на 95% до $0,01 за бумагу. Учитывая, что одна АДР на акции Сбера содержит 4 акции, то стоимость одной акции Сбербанка в Лондоне составляет около 25 копеек.

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Пока непонятно, что заставило трейдеров сбросить бумаги Сбера практически в ноль, ведь он даже пока не попал в список российских банков, которые будут отключены от SWIFT.

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На закрытии рынка в прошлую пятницу одна акций Сбербанка на Московской бирже стоила 131 руб.

Почти на 80% обвалилась «Северсталь» после заявления компании о прекращении поставок продукции в Европу. Одна акций компании в Лондоне стоит 1 доллар, в то время как на закрытии рынка в пятницу ее цена в Москве составляла 1315 рублей.

До одного доллара подешевели АДР «Роснефти» (308 руб. в прошлую пятницу), чуть более 2 тыс. руб. стоит одна акция «Норильского Никеля» (19052 руб).

Держатели бумаг избавляются от российских бумаг как на фоне продолжения нарастания антироссийской политической истерии, так и после отзыва/снижения международных рейтингов у некоторых эмитентов. Последний факт не позволяет инвесторам иметь бумаги в соответствие с внутренними правилами.

В любом случае котировки рублевых активов в Лондоне не могут являться индикатором ожидаемых цен, по которым откроется российский рынок акций, и тем более не отражают реального финансового положения эмитентов.

