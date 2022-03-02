СП Ford Sollers сообщило о временной приостановке деятельности

Как сообщили «Эксперту» в компании Соллерс Авто, работающей, в частности, с компанией Ford, в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия, Соллерс Форд уходит в простой с 3 марта.

«Руководство Соллерс Форд предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя и обеспечить возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company», — подчеркнули в Соллерс Авто.

Также в компании уточнили, что «в настоящий момент речь о сворачивании деятельности и уходе Ford с российского рынка не идет».