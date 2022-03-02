Google заблокировал приложения, связанные с RT и Sputnik

Компания Google объявила о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе, сообщает агентство Reuters. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о блокировании работы ряда российских СМИ в странах Евросоюза. Мера является ответной в связи со спецоперацией России по демилитаризации Украины. Среди тех, на кого распространяется запрет, по словам фон дер Ляйен, будут RT, Sputnik и их дочерние компании. Аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram уже перестали работать на территории ЕС, также Meta планирует ограничить доступ к ним на территории объединения.

«Google во вторник объявила, что заблокировала мобильные приложения, связанные с RT и Sputnik, в Play Store», - сообщает Reuters.

Ранее Sputnik сообщал об ограничении к своим аккаунтам в Instagram. Такая ситуация прослеживается почти в трех десятках европейских стран. 28 февраля стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвинили Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, но не представили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали подобные заявления необоснованными.

