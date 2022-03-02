Группа «ПЕЛАГЕЯ»: долгожданный концерт в Крокус Сити Холле

Зрителей ждёт высочайший уровень мастерства музыкантов, известные народные песни в оригинальных аранжировках «ПЕЛАГЕИ» и фолк-роковый авторский материал, великолепные костюмы и сказочное оформление сцены в стиле работ гениального Ивана Билибина.

Уникальный диапазон, тончайшие нюансы в лирике, высокая степень трагизма, дикая необузданная энергия казачьих песен, и настоящий роковый драйв — всё это голос «принцессы русского фолка», прекрасной Пелагеи.



Программа будет представлена в новом составе. Победитель телепроекта «Голос-10», обладатель роскошного баритона, поразивший публику своей искренностью и музыкальностью, Александр Волкодав стал новым солистом и полноправным членом группы своей наставницы.

Подробнее: https://crocus-hall.ru/

12 марта 2022 года

12+