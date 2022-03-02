Из Украины эвакуированы свыше 140 тысяч человек, в том числе 40 тысяч детей — Минобороны

С территории Украины через 11 пунктов пропуска эвакуированы более 140 тысяч человек, в том числе почти 40 тысяч детей.

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев, передает «Интерфакс».

«В настоящее время с территории Украины через одиннадцать пунктов пропуска эвакуировано 140 029 человек, в том числе 39 068 детей», — цитирует агентство Мизинцева.

Сообщается, что на юг Украины прибыла колонна с гуманитарной помощью из Крыма. В Минобороны отмечают, что для помощи населению страны сформированы колонны с гуманитарными грузами, в том числе продуктами и предметами первой необходимости, при этом «система достойного приема граждан Украины на территории России работает эффективно и бесперебойно».

Как уточнил Михаил Мизинцев, эвакуация мирного населения и иностранных граждан проводится совместно с МВД, МЧС, МИД, ФСБ, Минздравом, Минтрудом и Минтрансом России, Роспотребнадзором и органами исполнительной власти субъектов РФ. За помощью в эвакуации своих граждан из Украины к российским военным обратились более 12 стран, в том числе Китай, Индия и Великобритания, добавил он.

«Как только мы получим информацию из любого населенного пункта о готовности украинских властей создать гуманитарный коридор и обеспечить беспрепятственный выход мирного населения, мы берем на себя стопроцентные обязательства по обеспечению безопасности для выхода как в Россию, так и в другие страны, исключительно по желанию как групп людей, так и отдельных граждан», — подчеркнул Мизинцев.

По его словам, военнослужащие РФ обеспечили эвакуацию профильных структур ООН из Киева, а также сотрудников посольства Греции из Мариуполя и сотрудников ОБСЕ.

«Вместе с тем по имеющейся информации националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населенных пунктов. Такая достоверная информация имеется в нашем распоряжении прежде всего по Киеву, Харькову и Мариуполю, а также ряду других населенных пунктов», — рассказал Мизинцев, добавив что националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям. «Мы этого не делали и делать не будем», — отметил начальник центра.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по словам официального представителя Минобороны России, генерал-майора Игоря Конашенкова, все желающие покинуть Мариуполь и другие города Украины мирные жители могут сделать это, не сталкиваясь с какими-либо препятствиями со стороны российских военных.