JPMorgan: К чему может привести отключение России от SWIFT

разу после объявления коллективным Западом беспрецедентных в истории санкций против России, включая отключение крупных российских банков от SWIFT, генеральный директор крупнейшего в мире банка JPMorgan Джеймс Даймон объяснил в интервью Bloomberg TV не только всю тщетность этих действий, но и то, что они могут не в таком уж и далеком будущем вернуться к Западу бумерангом. Главное заключается в том, что в SWIFT нет ничего уникального и что существует много способов проведения финансовых транзакций и в обход него.

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Отключение от SWIFT, кстати, устаревшего атрибута финансовой системы, существовавшего даже еще до появления факсов, не говоря уже об e-mail, означает запрет для российских банков пользоваться международной системой передачи сообщений о проведении финансовых операций, но оно вовсе не означает запрет на проведение самих операций. Проведение финансовой транзакции можно сравнить с отправкой электронного сообщения с подробными инструкциями, что и как делать.

По словам Даймона, отключение российских банков от SWIFT неэффективно и приведет только к «незапланированным последствиям», среди которых будут, например, поиски третьими сторонами способов преодолеть этот запрет. Между тем, указывает Даймон, в отличие от запрета пользоваться SWIFT традиционные санкции имеют четкие цели и являются «очень чистым», по его словам, орудием борьбы.

JPMorgan вместе с другими банками с Уолл-стрит безуспешно пытался отговорить Белый дом от отключения России от SWIFT. Главным доводом оппонентов этой сверхрадикальной меры является то, что она может вернуться через какое-то время в виде непредвиденных последствий, которые навредят всей глобальной экономике и подорвут сущность и результаты санкций.

Немало крупных финансистов соглашаются с очень скептическим отношением Джеймса Даймона к отключению России от SWIFT. Так, в банке Goldman считают, что это может подорвать уникальность доллара США как мировой резервной валюты, дающую США огромные возможности. Однако злоупотребление этими возможностями в целом и отключение от SWIFT в частности может заставить другие страны попытаться заменить доллар в качестве универсального платежного средства при совершении финансовых операций. Россия, кстати, этот процесс уже запустила.

В связи с этим, пишет Zero Hedge (ZH), крайне важна координация действий внутри G-7. У руководителей резервных центробанков и так ограничены возможности для вывода средств из долларов. Это особенно актуально для таких крупных резервных игроков, как Китай, например. Проблемы, однако, и у менее крупных центробанков, многие из которых используют банки для международных расчетов (BIS) для облегчения работы с новыми валютными резервами в китайских ценных бумагах с учетом ограничений капитала. В конечном итоге эти действия могут привести к переменам в формировании структуры резервов и поддержать юань. С другой стороны, реальной альтернативы доллару сейчас для очень крупных игроков нет, особенно если помнить, что Европа сама активно вводит санкции.

О серьезных рисках отключения российских банков для глобальной финансовой системы в долгосрочной перспективе также пишет Bloomberg. Так же, как в случае с соцсетями, эффективность SWIFT напрямую зависит от количества пользователей, т.е. количества банков, которые пользуются ее услугами. Пока имеется лишь один пример отключения от SWIFT целой страны — Ирана.

Отключение России может подтолкнуть другие страны и, в первую очередь, Китай к поиску альтернатив SWIFT, что в конце концов ослабит американский доллар в качестве глобальной резервной валюты. В Америке сейчас мало кто может даже попытаться представить, что кто-то может обращаться с ними так же, как они обращаются сейчас при помощи доллара со всеми остальными.

Здесь, подчеркивает ZH, западные лидеры должны остановиться и хорошо подумать, прежде чем полностью отключать Россию от SWIFT.

Последствия этого шага будут катастрофические, потому что он обвалит поставки российских энергоносителей и другого сырья. Невосполнимые потери понесут иностранные инвесторы. На криминальный путь отмывания денег при эмиграции придется становиться даже противникам Путина, когда они попытаются вывести деньги из России. К тому же, Кремль может квалифицировать полное отключение всей финансовой системы России от SWIFT как объявление войны и отреагировать соответствующим резким образом.

Последствия непродуманных действий коллективного Запада и, в первую очередь, США уже налицо. Утром в понедельник произошел взрывной рост бумаг, связанных с китайским вариантом SWIFT — Системой международных межбанковских платежей (CIPS). Это значит, что золотые дни SWIFT заканчиваются и благодарить за это Запад должен только себя и свои непродуманные действия.